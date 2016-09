MT não será punido por deixar de pagar R$ 113 mi, mas valor é retido

O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes acatou o pedido do Estado para não ser penalizado por não pagar dívida com o Bank of America, mas mandou que os 32,8 milhões de dólares (R$ 113 milhões) sejam depositados em conta judicial, ou seja, a verba não poderá ser usada para outras finalidades. O valor não foi repassado ao banco devido a decisão do desembargador José Zuquim, após receber denúncias de possível ilicitude no processo de negociação.

Chico Valdiner Decisão de Gilmar Mendes frustra um dos objetivos da denúncia pra reter a verba que seria garantir que o governo tivesse dinheiro para pagar o duodécimo

A decisão do ministro foi proferida nessa terça (13) e atende a um pedido do próprio Executivo. O valor representa a oitava parcela da dívida, que deveria ter sido paga até sexta (9). O valor total da dívida é de aproximadamente 478 milhões de dólares.

Governo tenta evitar restrições com União se não pagar dívida dolarizada

Acontece que, segundo o governo, pela União ser garantidora do crédito, caso o Estado não pague a dívida, o Bank of America pode cobrar os valores dela que, por sua vez, tem direito a uma contragarantia, que afetariam diretamente os repasses federais. Na prática, com a decisão do desembargador, obrigando o Estado a se abster de pagar, o governo perderia os repasses advindo do governo federal até atingir o limite da dívida.

Diante disso, o Estado ingressou com uma ação cível no STF para evitar que a União cobrasse a contragarantia. O pedido foi aceito parcialmente pelo ministro. O governo não perde os repasses, mas em troca precisa depositar o valor da parcela em uma conta judicial. Até o momento, o posicionamento oficial do governo é de que irá cumprir a decisão.

De certa forma, a decisão frustra um dos objetivos de impedir o pagamento da dívida, que seria de garantir verba para repasse do duodécimo aos Poderes. Quando o procurador de Justiça Paulo Prado encontrou com a denúncia, apontou a situação como uma das motivações, já que setembro é um dos meses mais críticos financeiramento para Mato Grosso. Com a decisão de Gilmar Mendes, o "plano" foi por água abaixo, já que a verba não poderá ser usada para isso.

Decisão do desembargador

A decisão de Zuquim atendeu a um segundo pedido feito pelo Ministério Público Estadual por meio de mandado de segurança, no qual o procurador-geral de Justiça, Paulo Prado, apresentou novas informações que comprovariam a existência de "indícios gravíssimos de ilicitudes", inclusive com atos de corrupção envolvendo a negociação da dívida. Devido à gravidade dos novos fatos, o novo recurso tramita sob segredo de Justiça. A informação foi confirmada por fontes do .

O segundo mandado de segurança foi impetrado na terça (6), mesmo dia em que Zuquim negou o primeiro mandado de segurança. Na primeira decisão, o desembargador negou a suspensão do pagamento por entender que não havia prova das ilegalidades apontadas pelo Ministério Público.

Desembargador manda Estado não pagar dívida dolarizada ao banco