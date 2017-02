Na decisão, Selma revela que nome de Faiad no esquema é assustador

O ex-secretário estadual de Administração e hoje procurador da Câmara, Francisco Faiad (PMDB), é apontado pela juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá Selma Arruda, que decretou a prisão do advogado, como “uma pessoa sem qualquer escrúpulo”. Ele foi preso preventivamente, nesta terça (14), em decorrência da deflagração da 5ª fase da Operação Sodoma.

A magistrada argumenta que a prisão preventiva serve para manter a ordem pública, já que Faiad demonstra periculosidade porque tem “conhecimento de fatos que poderão ser manipulados para atrapalhar a instrução criminal”.

Reprodução Trecho em que juíza Selma demonstra espanto por Faiad estar envolvido em esquema de corrupção

De acordo com o Ministério Público, Faiad teria destinado R$ 1,7 milhão, oriundos de recursos desviados do erário, para pagamento de dívida de campanha eleitoral de 2012, na qual ele e Lúdio Cabral disputaram os cargos de vice-prefeito e prefeito, respectivamente, de Cuiabá.

Consta no processo ainda a denúncia de que o advogado destinou parte do dinheiro desviado, cerca de R$ 916,8 mil, entre setembro e novembro de 2013, para a formação de um caixa da futura campanha eleitoral do grupo político do ex-governador Silval Barbosa de 2014, “grupo ao qual Faiad pertencia, tanto que concorreu ao cargo de deputado estadual”.

Selma justificou a prisão dizendo que "é necessária, pois, para a manutenção da ordem pública, dada a periculosidade revelada pela gravidade concreta do delito, e ameaçada pela periculosidade do indivíduo e da organização criminosa, bem como para assegurar que a colheita de provas seja tranquila e que os fatos sejam apurados da forma mais escorreita possível”.

A juíza argumenta que não se pode desconsiderar também o fato de que Faiad é advogado criminalista de outros figurões envolvidos em esquema de corrupção no Estado e que, por causa disso, ele tem conhecimento de fatos que poderiam ser manipulados para atrapalhar as investigações.

A magistrada afirma que o encarceramento provisório dele possibilita a descoberta de outros esquemas criminosos praticados na administração pública em Mato Grosso. Revela ainda que a presença de Faiad no esquema é um "fato bastante assustador", tendo em vista que ele é uma “pessoa conhecida por toda a sociedade, professor e advogado respeitado”.

"É necessária para manutenção da ordem pública, dada a periculosidade revelada pela gravidade do delito" Selma sobre Faiad

A decisão diz que, segundo os colaboradores e investigados, o ex-secretário é uma pessoa sem qualquer escrúpulo que recebeu durante vários meses propina paga pelas empresas Marmeleiro e Saga.

Sodoma 5

A deflagração da 5ª fase da Operação Somoda, pela Polícia Civil, resultou no cumprimento de 14 mandados, sendo que cinco pessoas tiveram pedido de privão preventiva decretado, além de Faiad; o ex-governador Silval Barbosa (PMDB); o ex-chefe de gabinete Silvio Corrêa; o coronel José Nunes Cordeiro e do ex-secretário adjunto de Transportes Valdisio Juliano Viriato.

Os outros nove mandados são de condução coercitiva e entre os alvos estão o ex-vereador Lúdio Cabral (PT) e o ex-secretário de Fazenda Marcel De Cursi. A decisão judicial que decretou a prisão dos envolvidos foi assinada pela juíza Selma Rosane Arruda, da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Outros presos

De acordo com a decisão, a prisão do ex-secretário de Transportes, Valdísio Juliano Viriato, é necessária para que para que a ordem pública e a instrução criminal sejam mantidas. A magistrada argumenta também que existe a possibilidade concreta de que, solto, ao saber que foi descoberto, o réu coaja testemunhas tentando subverter a ordem dos fatos e tumultuar a 'instrução, de modo a não ser responsabilizado criminalmente.

Quanto a Sílvio César Corrêa de Araújo, ex-chefe de gabinete, a decisão explica que uma das razões pelo pedido de prisão preventiva é o fato de que é ele é um dos executores das ações do então governador Silval Barbosa. Silvio é apontado como um dos braços da organização criminosa e comumente se utilizava da ameaça e violência para causar, assim, temor justificado nos colaboradores, testemunhas e vítimas, segundo o processo.

No caso do coronel José Nunes Cordeiro, a juíza argumenta que sua liberdade “coloca em risco não apenas a integridade física dos colaboradores, mas também das testemunhas e vitimas e de quaisquer pessoas que tenham conhecimento dos fatos praticados pela organização, ainda que tais fatos sequer tenham sidos descortinados pelas investigações em curso”. Em relação ao ex-governador Silval Barbosa, a juíza atribuí a ele a chefia da organização criminosa.