Naco e Gaeco cumprem 7 mandados em Sinop e SC; Juarez e esposa alvos

Leandro Nascimento Agentes do Gaeco realizam busca e apreensão de documentos na casa do prefeito Juarez Costa

Agentes do Naco (núcleo de ações de competência originária) do Ministério Público realizam, neste momento, buscas na residência do prefeito de Sinop Juarez Costa (PMDB). A reportagem do já está no local.

Informações preliminares indicam que os agentes somente cumprem mandado de busca e apreensão no local. A investigação corre sob segredo de Justiça. Ação faz parte da operação Sorrelfa. Neste momento, outros mandados de busca e apreensão são cumpridos.

A ação pode influenciar o processo eleitoral. Juarez, que está no segundo mandato, apoia sua vice Rosana Martinelli (PR) na disputa pela Prefeitura de Sinop. A republicana aparece como primeira colocada em todas as pesquisas de intenção de votos.

Naco

Grupo de atuação especial contra o crime organizado, composto por Promotores de Justiça, Delegados de Polícia, Policiais Militares e Civis.

Às 15h25 - Advogado de Juarez diz que ação segue em segredo de Justiça



Segundo o advogado Rafael Baldasso, que patrocina defesa de Juarez, as equipes do Gaeco ainda estão cumprindo os mandados e a ação segue em segredo de Justiça. "Só tivemos acesso ao mandado que não especifica do que se tratava e estão apenas levando documentos encontrados na residência", explica ao .

Às 15h45 - Operação Sorrelfa investiga crimes de corrupção

O Núcleo de Ações de Competência Originária do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Naco) e o Gaeco, integrado por Promotores de Justiça, delegados de polícia, policiais militares e civis, deflagrou hoje a “Operação Sorrelfa”, com o objetivo de investigar crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Estão sendo cumpridos neste momento sete mandados de busca e apreensão em Sinop e em três municípios em Santa Catarina. Todos os mandados foram expedidos pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Em Sinop, os mandados estão sendo cumpridos, dentre outros locais, no gabinete do prefeito Juarez Costa e da secretária municipal de Assistência Social, a primeira-dama, e na residência de ambos. Estão envolvidos na operação 35 agentes e quatro oficiais da Policia Militar, nove policiais civis, dois delegados e nove promotores de Justiça que contam também com o apoio do Gaeco de Santa Catarina. (Com Assessoria)