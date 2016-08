Nadaf cita propina a Rodrigo e volta a dizer que teme por vida - vídeo

Eduarda Fernandes Pedro Nadaf lamenta por ter participado de organização criminosa e diz temer por morte

O ex-membro do núcleo “duro” da gestão Silval Barbosa (PMDB), Pedro Nadaf voltou a ser um homem bomba em novo depoimento na 7ª Vara Criminal de Cuiabá. Desta vez implicou também o filho de Silval, Rodrigo Barbosa, além de reforçar acusações contra o peemedebista e citar negócios do grupo com o ex-deputado estadual José Riva.

Nadaf ainda relatou a que em meio à busca de recursos financeiros para saldar débitos de campanha de Silval, soube que outros secretários também estavam envolvidos no esquema. Revelou que após pagar as dívidas, o grupo fazia um "rateio" do dinheiro que restava, conforme a participação de cada um.

Embora tenha citado o envolvimento de ex-secretários no esquema fraudulento, Nadaf contou que na maioria das vezes não tinha relação com os mesmo. Seu contato mais próximo era com Marcel de Cursi, procurador aposentado Chico Lima e o próprio Silval. O ex-secretário também admitiu que aplicou dinheiro de propina na compra de gado. Até ser preso, o réu chegou a ter mais de 1,2 mil cabeças de gado.

Nadaf também afirmou que a saída de César Zílio do governo ocorreu porque ele teria "enganado" o governador na cobrança de propina. Assim confirmou o relato do delator Pedro Elias, que disse que passou a ser fiscal de propina justamente por causa dessa desconfiança.

Sobre a atuação de Rodrigo Barbosa no esquema, Nadaf contou que o via sempre no Palácio Paiaguás e que inclusive presenciou Silval entregando propina ao filho, por mais de duas vezes. “Em uma delas, eu entreguei a propina ao governador e ele repassou imediatamente ao filho, mas vou me reservar ao direito de não dizer de onde veio essa propina". Nesta linha, o ex-secretário disse também que presenciou Silval autorizando Rodrigo a pegar propina no closet.

Em relação a Riva, Nadaf afirmou que o ex-deputado não era membro diretamente da organização, mas tinha muitos negócios com o governador. Sobre a Consignum, relatou que em julho ou agosto de 2014, houve uma reunião em sua sala com a presença de Silval, William Mischur, Pedro Elias e Riva. Na ocasião, trataram da possível troca da Consignum por outra empresa que pagasse maior valor a título de propina.

Entretanto, negou a participação na compra do terreno, localizado na avenida Beira Rio, em Cuiabá, comprado por cerca de R$ 13 milhões com recursos oriundos de propina e que originou a deflagração da segunda fase da Operação Sodoma.

Medo de morrer

No depoimento, Nadaf contou que Silvio Correa foi a sua cela, no Centro de Custódia de Cuiabá, falar que os réus que estavam optando por fazer delação não iriam passar de um ano, enquanto fazia um gesto com a mão simulando um gatilho de arma.

“Dentro do Centro de Custódia ele falou que quem tivesse fazendo delação não ia passar de um ano”, ressaltou. Nadaf ainda disse que Silvio "sempre foi uma pessoa muito arrogante, muito bruto no trato com os demais secretários".

Confira, abaixo, momento em que Nadaf relatou visita de Silvio no CCC.