Nadaf coloca tornozeleira e não fala com imprensa ao deixar Fórum vídeo

Ex-secretário Pedro Nadaf deixa Fórum com tornozeleira e acompanhado pelos advogados

O ex-secretário estadual Pedro Nadaf acaba de colocar a tornozeleira eletrônica como medida cautelar, após deixar o Centro de Custódia de Cuiabá na última nessa segunda (5). Diferente do que os advogados falaram, Nadaf compareceu hoje (8), por volta das 13h30, na 7ª Vara Criminal para colocar o monitoramento. Ele permaneceu em silêncio e não conversou com a imprensa.

Esta é a primeira vez que Nadaf aparece em público, após a soltura. Quando ele deixou o CCC ficou em um lugar reservado com a família, sem se comunicar com a imprensa.

Ao decretar a soltura do ex-secretário, a juíza Selma Arruda disse que Nadaf assumiu a responsabilidade penal, confessando a participação nos crimes que foram imputados, bem como contribuiu para a elucidação dos fatos, relatando de forma minuciosa a atuação de cada membro da organização criminosa, e dos crimes executados no interesse do grupo.

Nadaf estava preso desde 15 de setembro do ano passado. Ele é acusado de integrar vários esquemas de corrupção e, nas duas últimas audiências na 7ª Vara Criminal, resolveu contar detalhes dos supostos crimes.

Ao decretar soltura, Selma diz que Nadaf não apresenta periculosidade

Confira, abaixo, momento em que Nadaf deixa o Fórum de Cuiabá.