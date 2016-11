Nadaf desmente O Globo e nega ter citado caixa 2 de Taques em delação

Mário Okamura Pedro Nadaf, ex-secretário na gestão de Silval Barbosa, nega ter citado possível caixa 2 do governador Pedro Taques em delação premiada que deve fazer na Justiça

O advogado do ex-secretário da Casa Civil Pedro Nadaf, William Khalil, enviou um pedido de resposta aos jornalistas Lauro Jardim e Guilherme Amado, nesta segunda (21), no qual nega que seu cliente tenha dito que houve repasse de R$ 2,5 milhões como caixa dois para a campanha do governador Pedro Taques (PSDB) na eleição de 2014. “A informação não é verdadeira, tendo apenas característica sensacionalista e desnecessária”, afirma o advogado no documento.

A notícia foi divulgada ontem (20), na coluna de Lauro Jardim no jornal O Globo, e informava que Nadaf teria fornecido detalhes, por força de uma colaboração premiada, sobre a suposta transação ilícita envolvendo Taques.

No pedido de resposta, Khalil ressalta que a falsa notícia, além de não contribuir para as investigações, prejudica o bom desenvolvimento das ações das autoridades responsáveis pelo caso. “Pedro Nadaf já presta conta de seus atos, reiterando que se arrepende de tê-los praticados, colaborando com autoridades do Ministério Público e do Poder Judiciário para o devido esclarecimento da verdade”, segue.

Por fim, o advogado solicita que a resposta seja imediatamente publicada na coluna “como forma de total elucidação dos fatos falsamente veiculados, sob pena de serem tomadas medidas judiciais cabíveis nas esferas cível e criminal”, conclui.

Entenda

Nesse domingo, a coluna publicou uma matéria dizendo que Nadaf citou em delação premiada que o governador teria recebido R$ 2,5 milhões de caixa dois para as eleições de 2014. Segundo o material, assinado por Guilherme Amado, a delação já está em negociação avançada e a colaboração deverá ser assinada com a Procuradoria-Geral da República até o fim do mês. Nela, Nadaf contaria que um operador que servia ao PMDB e a Nadaf também atuou em 2014 para o então pedetista Taques.

Nadaf está preso há mais de um ano acusado de corrupção pela deflagração da Operação Sodoma. Ele teria articulado propina por meio de incentivos fiscais.

No mesmo dia, o governador anunciou que ingressará com medidas judiciais para ter acesso ao teor da delação, mesmo esta ainda aguardando homologação, bem como negou ter conhecimento dos fatos. Ponderou ainda que o vazamento do documento à imprensa traz prejuízos à sua imagem. Por meio de nota, elaborada pelo Gabinete de Comunicação Social, Taques enfatizou que “nunca teve militância ou qualquer outra relação política com Nadaf”.

Nesta linha, classificou a citação como “uma tentativa sórdida de envolvimento de crimes que sempre os combateu tanto nos 15 anos em que atuou no Ministério Público Federal quanto no período em que exerce mandato de governador”.

Governador vai à Justiça para saber sobre caixa 2 citado por Pedro Nadaf