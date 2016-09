Nadaf é solto com tornozeleira e já comemora liberdade com a família

Eduarda Fernandes Ex-homem forte do governo Silval, Nadaf apontou o peemedebista como chefe da quadrilha que teria desviado recursos do Estado, cobrado proprina e fraudado sistema de concessão de incentivos fiscais

O ex-secretário de Indústria e Comércio e da Casa Civil, Pedro Nadaf, foi solto pela Justiça e já está em casa. Nadaf foi preso em 15 de setembro do ano passado. Ele é acusado de integrar vários esquemas de corrupção e, nas duas últimas audiências na 7ª Vara Criminal, resolveu contar detalhes dos supostos crimes.

Com tornozeleira eletrônica, Nadaf não poderá se ausentar do país e vai responder às ações que seguem na justiça, aguardando os próximos desdobramentos do processo.

Segundo a assessoria jurídica do ex-secretário, ele está em local muito reservado e vai tirar um dia para ficar com a família recolhido, especialmente com a mãe que tem quase 90 anos de idade. "Um ano preso. Só quem fica 12 meses na prisão sabe o quanto é duro, é muito sofrimento pessoal. Agora, o momento é de muita alegria", explica o advogado Alexandre Abreu.

A prisão de Nadaf foi revogada no final do expediente judiciário. O advogado do ex-secretário, William Khalil, explica que a juíza Selma Arruda, da 7ª Vara Criminal, expediu o alvará de soltura porque "entendeu que não havia mais elementos para manter Nadaf custodiado" pelo fato de que ele deciciu colaborar com a justiça para a elucidação dos fatos.

Na decisão, pesou a favor de Nadaf também, segundo sua defesa, o fato de que ele demonstrou arrependimento sobre os crimes que lhe são imputados. Outro argumento usado pelo advogado para justificar o habeas corpus foi o fato de que o ex-secretário disponibilizou patrimônio suficiente para garantir o ressarcimento ao erário.

Ex-homem forte do governo Silval Barbosa, Nadaf apontou o peemedebista como chefe da quadrilha que teria desviado recursos do Estado, cobrado propina e fraudado o sistema de concessão de incentivos fiscais. Alexandre conta que a estratégia adotada pela defesa foi a de colaboração unilateral, na qual Nadaf se comprometeu a contar tudo sobre o que participou de fato, mas ele vai negar sobre os quais não participou.

Mais à frente, será solicitada a redução da pena. Nadaf responde a quatro ações, sendo duas nas Operações Sodoma I e II e duas na Seven I e II. "Apenas mudamos a estratégia da defesa. Estava muito difícil negar algumas coisas que apareceram com muita força.

Questionado sobre os próximos passos, o advogado pontua que "Nadaf é muito inteligente, tem direito a recomeçar a vida e virar essa página". Confirmando que Nadaf está reunido com a família para comemorar, ele complementa. "Hoje foi um grande passo para esse recomeço".

Confissões

Em agosto, após pedir para ser ouvido pela 2ª vez no processo da Sodoma 1, o ex-secretário mudou completamente o discurso e admitiu que era um dos braços fortes do esquema fraudulento, principalmente para angariar recursos à organização criminosa. Inclusive diz que mentiu e omitiu informações no primeiro relato à Justiça.

Na audiência, Nadaf revelou ainda que capitalizou R$ 12 milhões para campanhas eleitorais do grupo de Silval e reconheceu que todo secretariado foi escolhido “a dedo” estrategicamente para atender interesses do grupo.

Nadaf admite que mentiu e detalha as ações da organização criminosa