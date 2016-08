Documentos do diretor do Centro de Custódia de Cuiabá revelam que o ex-secretário estadual Pedro Nadaf, preso há quase um ano na unidade, teve suspensos os direitos de atividades laborativa, recreativa e desportiva por “mau comportamento”. O ex-secretário teria xingado agentes penitenciários de corruptos, babacas e safados. Os documentos foram obtidos pela jornalista Antonielle Costa, do site Ponto na Curva, veja aqui.

Além das medidas recreativas, Nadaf teve suspensa a visita de cônjuge, companheira, parente e amigos em quaisquer dias, por um período de 60 dias.

A situação teria ocorrido em abril deste ano, quando um preso que havia acabado de chegar no CCC seria encaminhado para o quarto do ex-secretário. “Neste momento, além da recusa, gritou com os servidores acusando-lhes de estarem lhe perseguindo. Neste mesmo ato acusou o agente penitenciário de tentativa de agressão...”, consta no documento de suspensão de direitos.

O ex-membro do núcleo “duro” da gestão Silval Barbosa (PMDB) foi preso na Operação Sodoma 1, em outubro de 2015. Nadaf é acusado de cobrar propina a empresários em troca de incentivos fiscais.