Não fui ingênuo e ganancioso, afirma empresário vítima de João Emanuel

A defesa do empresário Edson Vieira dos Santos, proprietário da Criativa Construções, que se diz vítima de um golpe milionário supostamente aplicado pelo ex-presidente da Câmara, João Emanuel, convocou uma coletiva de imprensa para contar sua versão dos fatos relativos à Operação Castelo de Areia, que investiga a existência de uma quadrilha, da qual o ex-vereador faria parte, que teria aplicado golpes de mais de R$ 50 milhões contra pelo menos sete vítimas.

Acompanhado dos advogados Diogo de Oliveira e Fabiane Mattos Limoeiro, Edson falou poucas vezes e não deu detalhes das ameaças que afirma estar sofrendo. Revelou, contudo, que não são ameaças de morte. Disse ainda que sua empresa, há 20 anos no mercado, está inativa há nove meses, pois sua conta no banco foi encerrada, devido ao golpe sofrido. Além disso, afirma ter perdido carro e casa.

“Eu não fui ingênuo, não fui ganancioso, não fui nada. Eu usei a visão que tenho do meu próprio trabalho e acreditei numa pessoa que chegou no meu escritório, não condendei ele de forma nenhuma. Acreditei fazendo tudo que as normas exigem, direitos e deveres. Eu acreditei avaliando que, a pessoa é daqui, conhecia pai dele, família dele. Então me veio a oportunidade. Meu projeto, independente de João Emanuel eu ia trabalhar junto ao banco”, declarou Edson Vieira.

O empresário contou que as tratativas com João Emanuel, que teria se apresentado como presidente da Soy Group, começaram em meados de 2015 e a primeira reunião ocorreu em 10 de dezembro de 2015. Em seguida, várias reuniões ocorreram, sendo que em uma delas João Emanuel teria, inclusive, usado um falso chinês para enganar Edson Vieira.

Fabiane Mattos refutou a hipótese do golpe, na verdade, ter se tratado de um “bilhete premiado”, justamente por conta da longa tratativa que antecedeu a assinatura do contrato. O combinado era Edson repassar 40 folhas de cheques, que somavam a quantia de R$ 50,5 milhões, para um empreendimento na Amazônia, de construção de quatro torres de apartamento com nove andares cada, proposto por João Emanuel.

Três dias antes dos cheques serem compensados, o ex-parlamentar deveria depositar os valores na conta do empresário para cobrir os cheques, o que não ocorreu. Além disso, Edson Vieira relatou que nem mesmo o valor pedido como caução para João Emanuel, de R$ 5,5 milhões foi depositado.

Diante disso, o empresário relatou ter procurado o ex-presidente do Legislativo por várias vezes e como não conseguiu resolver a situação, foi à polícia e sustou os cheques, que apesar de não terem sido descontados, pois ele não teria saldo para quitá-los, foram parar nas mãos de agiotas.

Edson receberia R$ 170 milhões pelo investimento, o equivalente a 5% do valor global do empreendimento. O empresário admitiu que não contratou um advogado de sua confiança acompanhar a negociação e disse que a parte jurídica das tratativas ficou sob responsabilidade de Lázaro Moreira Lima, irmão de João Emanuel. “Doutor Lázaro que fez todo o procedimento”, reforçou.

O dono da Criativa Construções negou conhecimento sobre a cassação de João Emanuel ou mesmo sua prisão na Operação Aprendiz, em 2014, mesmo morando em Cuiabá desde 2007. Edson relatou que recebe ligações de pessoas lhe cobrando o valor dos cheques, que continuam em circulação.

