Nenhum preso provisório votará; unidades não se adequaram, diz TRE

Reprodução Unidades prisionais não preencheram requisitos para se tornar seção eleitoral

Em Mato Grosso, nenhum preso provisório votará nas eleições municipais deste ano. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, as 63 unidades prisionais do Estado não preencheram os requisitos básicos para se tornar uma seção eleitoral, que inclui ter, no mínimo, 20 detentos provisórios aptos a votar e dispor de segurança para domingo (2).

Em todo o Estado são 43 cadeias, quatro Centros de Detenção Provisória, uma colônia penal e seis penitenciárias, conforme as informações disponibilizadas no site da secretaria estadual de Justiça e Direitos Humanos.

De acordo com o TRE, os juízes eleitorais nos municípios onde há presos provisórios intimaram as unidades prisionais para que informassem se possuem segurança para a eleição, e se os presos têm interesse em votar. O que mais se observou foi a falta de vontade dos próprios detentos, seguida da falta de documentação. Além disso, o baixo número de servidores influenciou no quesito segurança.

Em algumas localidades, os presos chegaram a pedir os documentos de identidade para as famílias, contudo, não foram enviados. Na eleição geral de 2012, o mesmo cenário foi detectado no Estado. Já em 2010, 16 unidades prisionais receberam urnas. De acordo com a Resolução nº 23.219, de 2010, do TSE, o direito de voto deve ser assegurado aos presos provisórios, já que não há decisão judicial condenatória transitada em julgado, ou seja, há possibilidade de recursos.