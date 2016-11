O Globo anuncia que Silval negocia delação premiada e é desmentido

Reprodução Coluna do jornalista Lauro Jardim o divulgou suposto acordo de delação negociado por Silval

O colunista Lauro Jardim, do Jornal O Globo, publicou em seu blog que o ex-governador Silval Barbosa (PMDB) está negociando acordo de delação premiada com as autoridades. O texto postado nesta quinta (17) não esclarece se o acordo está sendo articulado junto ao Ministério Público Estadual (MPE) ou Ministério Público Federal (MPF).

"O ex-governador de Mato Grosso Silval Barbosa (PMDB) está negociando uma delação premiada", diz a única frase do texto publicado por Lauro Jardim.

Entretanto, a defesa de Silval, patrocinada pelo advogado Ulisses Rabaneda, nega qualquer tipo de acordo de delação premiada. Afirma ainda que segue buscando a liberdade nas instâncias superiores do Judiciário e questionando a legalidade das operações contra o cliente.

“Estes advogados esclarecem não serem contra o instituto da colaboração premiada, sendo este importante instrumento de defesa, no entanto, apesar desta compreensão, descartam atuar em acordos desta natureza”, pontua nota divulgada nesta manhã.

Prisão

Silval está preso desde 17 de setembro de 2015 sob acusação de liderar organização criminosa que atuou no Governo do Estado entre 2011 e 2014. O peemedebista já teve quatro prisões decretadas nas Operações Sodoma e Seven, mas duas já foram revogadas pela Justiça. Além disso, está entre os investigados na Operação Ararath.