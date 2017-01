O Globo diz que Alan negocia fazer delação, mas empresário nega fato

A coluna de Lauro Jardim no jornal O Globo publicou uma nota, nesta segunda (16), citando que o empresário mato-grossense Alan Malouf está negociando um acordo de delação premiada com o Ministério Público Estadual. Segundo a coluna, o objeto central da delação será o governador Pedro Taques (PSDB), “de quem Malouf sempre foi muito próximo”, diz trecho da publicação.

Por meio de nota, enviada pela assessoria do empresário, Alan negou ter firmado acordo de colaboração premiada com o MPE, conforme apontado na notícia, e reforçou que “tudo será esclarecido diante do devido processo legal”. Ressaltou, por fim, que já se colocou à disposição da Justiça, por intermédio do advogado e apresentou bens como garantia.

A prisão preventiva de Alan Malouf, proprietário do Buffet Leila Malouf, foi decretada em 14 de dezembro, na 3ª fase da Operação Rêmora, denominada "Grão Vizir". Ele foi citado na delação premiada do empresário Giovani Guizardi como financiador do suposto caixa 2 da campanha de Pedro Taques, em 2014. O empresário teria tentado recuperar o dinheiro com fraudes na secretaria. Em 24 do mesmo mês, a juíza Maria Rosi de Meira Borba, plantonista no feriado, revogou a prisão preventiva do empresário.

Alan Malouf tem a prisão revogada e deve ser solto ainda neste sábado