O Globo diz que Malouf intermediou caixa 2 a Taques; empresário nega

Reprodução Coluna diz que Alan Malouf era operação na campanha de Taques, mas empresário desmete

A coluna de Lauro Jardim no jornal O Globo publicou mais uma matéria citando suposto esquema de caixa dois na campanha eleitoral do governador Pedro Taques (PSDB), em 2014. Nesta terça (22), a matéria assinada por Guilherme Amado afirma que, conforme delação do ex-secretário da Casa Civil Pedro Nadaf, o empresário mato-grossense Alan Malouf teria intermediado o repasse de R$ 2,5 milhões, a título de propina, para a campanha do então pedetista, Taques, em 2014.

A matéria, intitulada “Delator no Mato Grosso entrega suposto operador de Pedro Taques”, cita ainda que Alan teria atuado como arrecadador do governador, além de “também ter laços com o PMDB no estado”. Porém, novamente, as informações veiculadas na coluna foram desmentidas.

Por meio de nota, emitida poucas horas depois da notícia ser publicada, a assessoria do empresário afirmou que a informação é “equivocada”. “Em nenhum momento o empresário Alan Malouf foi operador financeiro na campanha de Pedro Taques, muito menos assumiu alguma função no grupo político. Malouf atuou, juntamente com outros empresários, como colaborador somente”, esclarece a nota.

Nesta linha, Alan rechaça também a ligação feita entre ele e o PMDB, uma vez que “nunca teve ligações partidárias ou vínculo político”, conclui o comunicado.

O empresário Alan Malouf é um dos denunciados pelo Ministério Público Estadual por suposta fraude na desapropriação do bairro Jardim Liberdade, em Cuiabá. A transação realizada, em 2014, custou aos cofres do Estado mais de R$ 30 milhões. Sobre o fato, o empresário diz que não tinha ciência da origem dos valores tomados junto aos ex-secretários estaduais Pedro Nadaf e Arnaldo Alves, também alvos da denúncia.

Denunciado, empresário diz que não sabia de fraude em desapropriação

Imbróglio

Nesse domingo (20), a coluna publicou uma primeira matéria dizendo que Nadaf citou em delação premiada que Taques teria recebido R$ 2,5 milhões de caixa dois para as eleições de 2014. Nela, Nadaf contaria que um operador que servia ao PMDB e a Nadaf também atuou em 2014 para o então pedetista Taques.

No mesmo dia, o governador anunciou que ingressará com medidas judiciais para ter acesso ao teor da delação e negou ter conhecimento dos fatos e afirmou que “nunca teve militância ou qualquer outra relação política com Nadaf”.

Nessa segunda, foi a vez de Nadaf, por meio de seu advogado, contar sua versão. A defesa do ex-secretário enviou um pedido de resposta aos jornalistas, no qual nega que Nadaf tenha feito tal revelação. “A informação não é verdadeira, tendo apenas característica sensacionalista e desnecessária”, afirmou William Khalil no documento.

Nadaf desmente O Globo e nega ter citado caixa 2 de Taques em delação