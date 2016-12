OAB elogia pacote das 10 medidas e faz crítica às denúncias sem provas

O presidente da OAB-MT, Leonardo Campos, considera uma vitória a inclusão da criminalização da violação das prerrogativas dos advogados no pacote de 10 medidas anticorrupção, votado e aprovado nessa quarta (30), na Câmara Federal. “Isso é uma luta antiga da OAB nacional e dos advogados do Brasil que transcende toda advocacia e passa à sociedade. A necessidade de criminalizar é uma garantia do cidadão, que terá um defensor atuante com mais autonomia e segurança”, avalia em entrevista ao .

Gilberto Leite Presidente da OAB, Leonardo comemora pacote das 10 medidas anticorrupção

Leonardo explica que, conforme a legislação atual, a única arma que os advogados detêm é fazer uma representação por abuso de poder. “Agora não, já está tipificado, se violar é crime”, comenta. Segundo o presidente, o artigo 7 do Estatuto da Advocacia e da OAB prevê todos os direitos dos advogados e havendo violação disso, o jurista poderá formular uma denúncia, que pode resultar em uma ação. “É obviamente que ele tem que indicar como isso aconteceu e apresentar provas”, ressalta.

A votação do pacote das 10 medidas e as alterações feitas pelos parlamentares têm causado polêmica e revoltado magistrados e promotores. Acontece que, agora, o texto prevê a punição para juízes e membros do Ministério Público por crime de responsabilidade podendo ser processados, com pena de seis meses a dois anos de reclusão, além de ficarem sujeitos a indenizar o denunciado por danos materiais e morais ou à imagem que tiver provocado, em caso de absolvição do réu por instância superior.

Além disso, o texto original, apresentado pelo Ministério Público Federal, tinha 10 medidas e contava com o apoio de mais de 2 milhões de assinaturas de brasileiros. Destas, restaram apenas quatro, no entanto, parcialmente.

Sobre isso, Leonardo exibe um posicionamento contrário aos que têm criticado essas alterações. “Não se está discutindo o direito do juiz julgar. Cada cabeça uma sentença. O juiz pode pensar. O que estamos discutindo é lei de abuso de autoridade, que é 1965. A sociedade evoluiu e precisa falar sobre a legislação do seu tempo. O que se está querendo é definição de punição clara para abusos”, esclarece.

O presidente da seccional mato-grossense pontua que a punição será aplicada para promotores e magistrados em caso de denúncia infundada. “É o caso do ex-diretor da OAS, que foi preso, foi condenado. No fim o TRF analisou que não tinha nenhuma prova.”, exemplifica.

Neste sentido, Leonardo aproveita para criticar o cenário que tem se revelado no país atualmente. “No Brasil está invertendo, estão prendendo primeiro para investigar depois e soltando depois de condenado. Tem que oferecer denúncia com base em provas”, cobra.

