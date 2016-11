Ong Moral, Observatório Social e 80 entidades se unem contra corrupção

Rdnews Membro da diretoria da Ong Moral Cuiabá, Gilmar Bruneto torce para que as medidas não acabem sendo usadas erroneamente e tem dúvida quanto à aprovação da matéria; sociedade deve pressionar

Mais de 80 entidades que atuam no combate à corrupção foram a público declarar apoio às 10 medidas contra a corrupção, que são discutidas no Projeto de Lei nº 4.850/2016, que tramita na Câmara dos Deputados, cujo parecer final do deputado Onyx Lorenzoni (DEM-RS), relator da matéria, deve ser votado nesta terça (22). O parlamentar manteve alguns pontos, como a tipificação do crime de caixa dois e o aumento da pena de corrupção. Cuiabá é representada na lista de entidades pela Ong Moral e pelo Observatório Social.

Membro da diretoria da Ong Moral Cuiabá, Gilmar Bruneto torce para que as medidas não acabem sendo usadas erroneamente no futuro e tem dúvidas quanto à aprovação da matéria. “Já pensou o cara votar contra ele mesmo? Aí é que a sociedade tem que pressionar. Estou vendo o presidente do Congresso (Renan Calheiros) fazendo muito barulho. Espero que não seja uma moeda de troca”, pondera, em entrevista ao .

Onyx Lorenzoni acresceu às medidas a possibilidade de juízes e integrantes do Ministério Público responderem por crime de responsabilidade e restringiu a aplicação do teste de integridade, que atestaria honestidade dos servidores públicos.

Neste sentido, as entidades de combate à corrupção também consideram “inadmissível” a tentativa de garantir anistia ao caixa dois eleitoral cometido por qualquer partido político, campanha ou candidato. Porém, dizem ser inaceitável a “tentativa de intimidar” juízes e promotores, o que limitaria o exercício de suas funções. “Qualquer debate sobre abuso de autoridade e responsabilização proposto pelo Congresso Nacional contará com o apoio da sociedade brasileira, desde que isso não ocorra de forma casuística com o claro propósito de inibir o combate à corrupção”, alinham.

Os movimentos consideram improvável que as recentes substituições promovidas por partidos políticos de membros da Comissão Especial enriqueçam os resultados dos trabalhos. Ressaltam, neste contexto, que verificar e dar transparência aos reais interesses em jogo é tarefa de um parlamento comprometido com os avanços institucionais necessários à consolidação da democracia brasileira.

Vice-presidente do Observatório Social, Elza Sim ressalta que esses são os dois principais pontos do projeto, criminalizar o caixa dois e evitar “qualquer tentativa de ameaçar ao judiciário”. “Estamos coletando mais assinaturas de outras entidades”, comenta. (Com Assessoria)