Pantanal Transporte deverá indenizar estudante chamado de viadinho

A empresa Pantanal Transportes Urbanos Ltda., que atua em Cuiabá, perdeu um recurso que buscava reverter uma condenação que a obrigou a indenizar em R$ 50 mil um estudante universitário, após um fiscal chamá-lo de “florzinha”, “viadinho” e “bichinha”, em um ponto de ônibus. O caso ocorreu em 2012, quando o rapaz tentava embarcar em um ônibus da empresa, após a aula.

No último dia 13, a desembargadora do Tribunal de Justiça Marilsen Andrade Addario negou seguimento à apelação interposta pela empresa, que pretendia se livrar da decisão favorável ao estudante proferida pelo juiz Emerson Luiz Pereira Cajango, da 4ª Vara Cível de Cuiabá, em abril de 2016.

Conforme a ação, ao tentar embarcar no ônibus, o fiscal teria ordenado ao motorista para que fechasse as portas e seguisse viagem. Neste momento, o estudante teria pedido ao fiscal para que esperasse ele embarcar no veículo. Em seguida, “o fiscal se dirigiu ao autor enfatizando de forma pejorativa à orientação sexual, dizendo a florzinha não vai entrar, não”, diz trecho da ação.

Na sequência, o estudante foi novamente ofendido pelo fiscal, que disse: “vai viadinho, quer entrar, entra bichinha”. O rapaz contou que ao embarcar no ônibus, foi obrigado a permanecer na porta do veículo e teve a perna presa na mesma, quando o motorista iniciou a viagem.

Ele afirmou ter pedido que o motorista abrisse a porta, mas alega não ter sido atendido. Ao forçar as portas com as mãos, o rapaz conseguiu soltar a perna, mas prendeu uma das mãos. De acordo com a ação, o motorista teria dito que só abriria a porta quando o estudante parasse de gritar, mesmo com outros passageiros intervindo.