Empresário e réu na Operação Imperadora Elias Abrão Nassarden e o ex-presidente da AL José Riva

A nova delação premiada relativa a Operação Imperador revela suposta reunião em 2005 entre o empresário e réu Elias Abrão Nassarden Junior, Nivaldo Araújo (responsável pelas licitações), o empresário Wilson, da Grafite; Melo, da Maxmar; Augusto, da Use; o ex-secretário de Finanças da Assembleia, Edemar Adams (falecido); e o advogado Alexandre Nery.

Nesta reunião, Edemar explica que os procedimentos para a licitação seguiriam os mesmos moldes. “Todos já sabiam o quanto ficaria para cada empresário e o quanto retornaria para Assembleia. Entretanto, ele alertou que deveriam ter muito cuidado pois ninguém quer ser preso” , diz trecho do depoimento.

Segundo o relato, feito em delação premiada, em 2005 Edemar fornecia as notas e devolvia o dinheiro como era o combinado. Elias disse que, no final de dezembro de 2006, Edemar o informou que iria viajar para Santa Catarina e, por isso, outra pessoa iria ligar para ele para receber o valor do retorno das licitações fraudadas, em torno de R$ 200 mil ou R$ 300 mil.

No outro dia, o empresário afirmou ter recebido uma ligação do ex-deputado José Riva que marcou uma reunião na secretaria-geral da Assembleia para receber o dinheiro. Chegando ao local, Riva teria perguntado. “Trouxe o que estava combinado com o Edemar? E respondi: tá aqui, momento em que entregou ao mesmo uma caixa contendo o dinheiro em espécie, ele agradeceu e se despediram".

Na delação, Elias conta que essa foi a única vez que tratou diretamente com Riva. "Aliás, Edemar nunca mencionou detalhes da destinação do dinheiro que voltava para a Assembleia, dizia que era para custear a máquina".

Em 2009, segundo o delator, Edemar começou a desconfiar que o grupo estivesse sendo monitorado, chegando a pedir para ele se afastar por um tempo. Diante do medo de serem descobertos, o empresário relata que Edemar marcou uma reunião com o advogado Alexandre Nery. Na ocasião, Edemar teria pedido para todos retirarem as baterias dos celulares, em razão do medo do monitoramento.

Edemar apresentou um documento de compra e venda de imóvel para Elias Junior assinar, no intuito de simular que Edemar estaria comprando um apartamento dele, e usar como justificativa dos valores caso o esquema fosse descoberto. O delator também contou a gênese do esquema.

Rdnews Trecho do depoimento prestado por Elias Nassarden em delação premiada na Operação Imperador



Chantagens

Conforme os relatos de Elias Junior, entre abril e maio de 2006 o grupo começou a serem extorquido por Antônio Carlos Midas. “Ele queria dinheiro por conta de ter descoberto as irregularidades no fornecimento do material para Assembleia Legislativa. Mas tanto Wilson da Grafite quanto Elias se recusaram a pagar e tomou conhecimento que Edemar deu dinheiro para ele, e assim pararam as extorsões”.

Após esse episódio, o empresário relata que o Edmar ia pedir para que Wilson da Grafite abrisse mão de um saldo que tinha a receber, para evitar problemas por conta de reportagens que já teriam sido publicadas. “O Wilson o procurou e disse para Elias que abriria mão do lote, mas que queria 5% do valor, o que foi aceito. E dos 12% que “ele tinha direito” passou a ficar com 7% e entregava 5% para Wilson e o restante como de praxe voltava para AL”.

Monitoramento

Elias relata que, após Edmar descobrir que estavam sendo investigados, marcou um encontro com ele em um posto próximo ao Hospital São Matheus. De lá, seguiram para um apartamento em um escritório de advocacia. No local, estavam o Edmar e Alexandre. “Na sala Edmar pediu que Elias tirasse a bateria do celular e em seguida disse que estavam sendo monitorados e pediu que ele assinasse um contrato em que supostamente comprava uma apartamento, mas afirma que nunca adquiriu o imóvel”.

Provas

Elias entregou para o Gaeco documentos que confirmam algumas ações, entre ela estão: lista de divisão do pregão de 2007, que foi prorrogado em 2008, no qual consta, segundo a deleção a letra de Wilson da Grafite e tem seis páginas; termo de declaração de Jurandir da Silva Vieira, entregue para Elias pelo Edmar, com três paginas; comprovante de compra e venda do apartamento celebrado com Edmar; cópias de promissórias assinadas pelo ex- deputado José Riva; cópias dos cheques emitidos pelo ex- diretor do Dnit, Luiz Antonio Pagot; e cópia da Portaria nº 21/2010-12ª PJDPP, que se trata das supostas fraudes levadas e feitas pelas empresas que de fato pertenciam ao Wilson da Grafite.

Operação

A Operação Imperador, deflagrada em fevereiro de 2015, investiga o suposto desvio de R$ 60 milhões da Assembleia com falsas aquisições envolvendo cinco empresas do ramo de papelaria, todas de “fachada”. Em apenas um ano, as empresas venderam mais de 30 mil toners ao Legislativo, que, à época dos fatos, contava com apenas 150 impressoras.

Conforme o Ministério Público o prejuízo real aos cofres da Assembleia foi de R$ 40 milhões, mas que o valor atualizado até fevereiro de 2015 quando o Gaeco deflagrou a Operação Imperador já estava em mais de R$ 62 milhões.

Outro lado

A reportagem do entrou em contato com Wilson da Grafite,advogado Alexandre Nery e não obteve retorno.