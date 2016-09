Para juiz do TRE, fim de propaganda para vereadores fere a democracia

O juiz-membro do Tribunal Regional Eleitoral, Lídio Modesto, vê com preocupação o fim da propaganda eleitoral em bloco para vereador. Para ele, a redução do tempo de propaganda para os candidatos da proporcional prejudica a democracia. “Fere de morte a democracia onde todos devem ter acesso livre à informação, sobretudo em questão eleitoral”, avalia em entrevista ao .

Gilberto Leite/Rdnews Juiz-membro do Tribunal Regional Eleitoral Lídio Modesto durante entrevista

Para o magistrado, o novo formato de propaganda eleitoral, no qual apenas candidatos ao cargo de prefeito têm direito a dois blocos diários em canais de rádio e televisão, de 10 minutos cada, de segunda a sábado, é ruim, pois os candidatos a vereador têm pouco espaço nas transmissões. “Prejudica os candidatos mais novos que querem ser conhecidos porque eles têm pouco tempo para fazer campanha, menos dinheiro para fazer campanha e menos possibilidades de serem vistos, porque agora temos somente através de inserções”, observa.

Com a reforma eleitoral, o tempo que os candidatos ao cargo de vereador têm direito nas inserções é definido pelas coligações, que precisam dividir o espaço dentre dezenas de concorrentes. Além disso, os gastos com campanha também foram reduzidos. Os candidatos podem gastar até 70% do maior valor declarado na última eleição. Nos municípios com até 10 mil eleitores o limite é de R$ 10 mil.

Lídio Modesto entende que, mesmo que haja uma pessoa muito conhecida em determinado local da cidade e que pode fazer um bom trabalho, mas não é conhecida, ela terá menos chances que os nomes já massificados. “Ganham aqueles que já são mais conhecidos, sobretudo aqueles que estão na mídia, que são muito vistos de um modo geral”, analisa.

A desembargadora e presidente do TRE, Maria Helena Gargaglione Póvoas, enxerga o cenário de forma diferente, pois para ela não é apenas a televisão que vai dar visibilidade ao candidato. “Isso depende do candidato fazer chegar até a população. A gente tem que entrar no jogo. Se eu entrei no jogo eu quero levar ao eleitor quem eu sou, o que quero fazer, o apoio que vou levar”, ressalta.

Campanha silenciosa

Como consequência dessas reduções e enxugamentos, a sensação que se tem é de uma campanha eleitoral silenciosa. Neste sentido, o juiz-membro do TRE vê o pleito deste ano como um verdadeiro laboratório. “Isso não só para aqueles que estão diretamente vinculados à campanha eleitoral nas ruas, mas também a nós que estamos aqui dentro dos tribunais e nos fóruns eleitorais”, conclui.