Para juíza, prender pais que colocam filho um contra o outro traz mais dor e defende iniciar resgate de vínculo

Gilberto Leite/Rdnews Juíza Eulice Cherulli acredita que filhos são os que mais sofrem com separações

A juíza de Direito da 3ª Vara da Família e Sucessões de Várzea Grande, Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, é contra mandar prender o pai ou mãe que pratica alienação parental, ou seja, coloca o filho contra o ex-parceiro. A magistrada explica que os filhos sãos os que mais sofrem em caso de separação e colocar o pai ou a mãe na cadeia pode ser ainda mais prejudicial. “Nenhum filho vai ficar satisfeito e feliz sabendo que uma mãe ou um pai alienador foi parar na prisão porque ele existe. Esse é o motivo que eu sou contra”, disse em entrevista ao .

Ao invés de separar, a juíza fala em criar vínculos. Ela alerta que “segregar alguém é muito sério”, principalmente um parente tão próximo como pai ou mãe. “Tenho defendido que nós temos que ter um olhar voltado a essas figuras parentais e busquemos resgatar vínculos e não ser um agente ocasionador de mais ruptura ainda, de mais sofrimento”, propõe.

A juíza explica que em casos gravíssimos há uma forma de levar o alienador à prisão, mas Eulice diz ter receio de ocorrer abuso nessas prisões. “Sou contra porque eu acho que tem meio de trabalhar com essas famílias, esses genitores, essas pessoas e ter resultado”, argumenta. Nesta linha, diz respeitar quem defende a prisão nesses casos, mas reforça que a medida não adianta. “Está mais do que provado, principalmente no Brasil, que prisão não resolve nada”, completa.

Reprodução A prisão do homem ou mulher que praticam alienação causaria mais sofrimento

Eulice diz que a preservação dos filhos nesses casos é não romper o vínculo com nenhuma das partes. “É resguardar essa vivência que a criança tem direito constitucional e levar essa família a um tratamento com várias ferramentas que o direito dispõe hoje”. Entre os métodos utilizados para recuperar essa convivência estão círculos restaurativos, de pacificação, oficinas de parentalidade, entre outros. “Temos muito que fazer por essas famílias ao invés de trazer mais separação e tristeza entre elas”, reforça.

Nos casos de alienação, a criança é ouvida em seu próprio ambiente por uma equipe especializada. “A assistente social e o psicólogo vão ouvir essa criança no dia a dia. Como é, como ela se sente, qual o sentimento dela em relação ao pai, a mãe, a família”, conta.

Em palestra, a magistrada disse que até 2008, a guarda da criança era automaticamente concedida para a mãe em caso de separação dos pais. Por isso, o número de mulheres que praticam alienação é maior. “Temos um universo maior de homens que sofreu com a alienação”, revelou.