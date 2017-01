Parceria entre Defensoria e hospital Santa Helena auxilia mães e filhos

A Coordenadoria de Mediação e Conciliação de Direitos e Resolução de Conflitos da Instituição, por meio da defensora pública Elianeth Gláucia de Oliveira Nazário, firmou uma parceria com Hospital Santa Helena, em Cuiabá, para prestar orientação jurídica às mães sobre assuntos relacionados à família. É o projeto “Defensoria Pública no Berçário”. Uma vez por semana, Elianeth estará na unidade de saúde, das 8h às 12h, e a expectativa é atender aproximadamente 45 mães por dia.

Reprodução Trabalho é desenvolvido no Hospital Santa Helena, em Cuiabá, das 8h às 12h todos os dias

Em reunião realizada com a assistente social do hospital, Laura Cristina Alencastro de Moura, nessa segunda (9), a defensora apresentou o projeto, que foi bem recebido. Segundo Eianeth, a demanda de processos na seara do direito de família é de grande proporção e traz consigo mães e filhos em busca dos direitos. “O projeto busca promover o aprimoramento tanto da comunicação quanto das soluções dos conflitos, estreitando a relação entre a Defensoria Pública, hospitais maternidades, mães e infantes”, comenta.

Ainda não está definido o local exato dentro da unidade, nem o dia da semana em que o serviço será prestado, mas o intuito é definir esses detalhes o mais breve possível. A orientação se destina principalmente às mães, em questões relacionadas à regulamentação de guarda, investigação de paternidade e pensão alimentícia.

No entanto, Elianeth acredita que surgirão demandas de outras áreas. “O público-alvo são as mães parturientes, mas como conhecemos a Defensoria acredito que também seremos procurados por outras pessoas que estiverem por ali, como os funcionários”, pondera.

Para a defensora, o projeto humaniza o atendimento e aproxima o órgão da população. “Porque essas pessoas muitas vezes iriam propor ação e primeiro as convidamos a fazer uma mediação, uma conciliação para tentar dialogar com a outra parte e chegar a um acordo da forma mais saudável e menos dolorosa”, conclui.

Segundo a assistente social, essa é uma ideia inovadora, que irá desburocratizar o atendimento de muitas mães, diminuindo o tempo de espera e amenizando o sofrimento. "Ela sairá daqui orientada e com atendimento agendado, senão, com o conflito resolvido. Isso é excelente".

De início, o projeto será desenvolvido apenas no Hospital Santa Helena, referência no atendimento às gestantes. Entretanto, Elaineth se mostra aberta para o convite de outras unidades. (Com Assessoria)