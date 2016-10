Pátio confirma vínculo de Bárbara na CPI da Renúncia, e nega interferência

Facebook Deputado estadual Zé Carlos do Pátio, em entrevista em um de seus gabientes

O prefeito eleito de Rondonópolis deputado Zé Carlos do Pátio (Solidariedade), em nota, confirma que indicou a servidora Bárbara Pinheiro para trabalhar na CPI de Renúncia e Sonegação Fiscal. Esclarece, no entanto, que ela exercia função administrativa e não participu em momento algum do trabalho de auditoria e tributário.

O parlamentar, que preside a CPI, diz ainda que Bárbara já havia solicitado desligamento da CPI para trabalhar no processo eleitoral.

Bárbara confessou ao candidato a prefeito de Cuiabá Wilson Santos (PSBD) que participava de esquema envolvendo empresa beneficiada com incentivo fiscal. Segundo ela, a família estava tranquila de que o caso não fosse descoberto até o nome da Caramuru Alimentos aparecer entre as investigadas na Comissão da Assembleia. O que não se sabia até então, era que Bárbara trabalhava na CPI. A assessoria da Assembleia havia negada a informação, dizento que ela trabalhava terceirizada na fundação que presta consultoria às CPIs, o que foi desmentido por Pátio, que confirmou a vinculação direta.

Segundo as informações que foram gravadas, a propina foi de R$ 4 milhões, e, de acordo com ela, o cunhado, candidato a prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB), sabia do esquema. O pagamento dos valores teria sido feito por meio das empresas de Marco Pólo Pinheiro, Popó, irmão de Emanuel, e da irmã de Bárbara, Fabiola Noronha. Emanuel, por sua vez, nega qualquer envolvimento e acionou Wilson judicialmente por calúnia, além de requer danos morais.

O modus operandi, segundo a denúncia, seria o mesmo praticado em outras concessões que são investigadas pela Operação Sodoma, na qual o delator do esquema João Batista Rosa admitiu que pagava propina para não perder os incentivos ou ter acesso a eles.

Cunhada de Emanuel chora, diz que procurou o MPE e nega corrupção