Pátio e mais 4 têm bens bloqueados em R$ 1 mi por contratação ilegal

Gilberto Leite/Rdnews Prefeito eleito Zé do Pátio durante uma das visitas e entrevistas ao Rdnews

O prefeito eleito de Rondonópolis, deputado Zé Carlos do Pátio (Solidariedade), juntamente com a empresa Imamed Diagnóstico Médico Ltda e outras 3 pessoas tiveram os bens bloqueados pela Justiça no montante de R$ 1,2 milhão, após o futuro gestor ter sido acionado pelo Ministério Público do Estado por ato de improbidade administrativa.

O montante bloqueado equivale à soma do valor do prejuízo causado ao erário por contrato sem licitação. A medida busca assegurar o ressarcimento aos cofres públicos, caso o ex-prefeito seja condenado por ato de improbidade administrativa.

Consta na ação, que durante o exercício de 2009, quando Pátio era prefeito de Rondonópolis, a pretexto de atender a elevada demanda de exames de imagens para os pacientes do Sistema Único de Saúde, posto que haveria uma grande “fila” de espera para a sua realização pelos estabelecimentos públicos ou particulares conveniados, o referido gestor contratou sem licitação a empresa Imamed Diagnóstico Médico Ltda, que na época era administrada por Stroessner Rodrigues Santa Cruz, o qual mesmo retirando-se da condição de sócio após o início das investigações, descobriu-se continuar como “dono de fato” da mencionada clínica.

Segundo o Ministério Público, mediante um falacioso e fajuto “credenciamento”, completamente ilegal e que não cumpriu os estritos requisitos para que fosse considerado válido, Valdecir Feltrin, então secretário municipal de Saúde, e cumprindo determinação do prefeito, celebrou o contrato de credenciamento médico com a empresa Imamed, na oportunidade representada por seu procurador Rowles Magalhães Pereira da Silva.

Conforme apurado durante as investigações, Rowles Magalhães não seria apenas procurador da empresa em Rondonópolis, mas também teria sido um “parceiro” que teria viabilizado a sua contratação e instalação no município, tendo assim direito a um lucro do contrato na ordem de 40%.

O promotor de Justiça afirma que “não bastasse a ilegal contratação da Imamed Diagnóstico Médico pelos gestores municipais sem licitação e mediante um arremedo de “credenciamento”, em indecoroso direcionamento àquela empresa, o que por si só já configura suficientemente a lesão ao erário, descobriu-se ainda que ela não preenchia a devida qualificação técnica para a prestação de serviços a que se propunha, bem como não comprovou de maneira robusta e transparente, a execução de todos os exames pelos quais foi paga até a rescisão de seu contrato”.

A decisão que decretou a indisponibilidade de bens do gestor foi proferida em agravo de instrumento interposto pela 2ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Rondonópolis. (Com Assessoria)