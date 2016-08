Pedido de vista adia decisão sobre pedido para anulação da Rêmora

Gilberto Leite/Rdnews Permínio Pinto está preso no CCC desde 20 de julho na deflagração da 2ª fase da Operação Rêmora

O ex-secretário estadual de Educação Permínio Pinto seguirá no Centro de Custódia de Cuiabá, até que a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça decida a respeito do pedido formulado pela defesa que questiona a competência da Justiça estadual para a condução da ação decorrente da Operação Rêmora.

No julgamento ocorrido nesta quarta (31), o desembargador Pedro Sakamoto pediu vista para analisar melhor a questão, enquanto que o relator Alberto Ferreira acolheu as considerações do Ministério Público Estadual, denegando o pedido. O desembargador Jorge Tadeu seguiu o voto do relator.

Na prática, o pedido visa à anulação de todos os atos decisórios já praticados pela juíza Selma Rosane Arruda, incluindo a decretação da prisão preventiva do ex-secretário. Segundo Alberto, o pedido foi indeferido por ele pelo argumento de que não havia informações nos autos se a referida incompetência da Justiça estadual tinha sido suscitada no primeiro grau, impossibilitando o tema.

A Operação Rêmora foi deflagrada, em 5 de maio, pelo Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco) para apurar supostas fraudes em procedimentos licitatórios e contratos administrativos para construção e reforma de escolas públicas no âmbito da secretaria estadual de Educação (Seduc).

Conforme a defesa, no entanto, as obras, cujos contratos foram investigados pelo Gaeco, foram contratadas com recursos oriundos de convênios firmados com o governo federal por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), o que atrai a competência da Justiça federal, uma vez que esses recursos são alvo de prestação de contas ao Tribunal de Contas da União (TCU).

A defesa argumenta que segundo os dados do Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças (Fiplan), os extratos de empenho demonstram a liquidação de pagamentos às empresas investigadas com recursos da Fonte 161, referente aos valores de convênios com outra esfera de governo e Organizações Não Governamentais (ONGs) firmados pela administração direta.

Assim, a defesa alega que cabe à Justiça federal processar os fatos relativos à Operação Rêmora, tendo em vista o interesse do governo federal, já que elementos constantes nos autos desde o início da investigação demonstram a existência de recursos do MEC.

O MPE, entretanto, explica que o FNDE não determina a competência criminal da Justiça federal. Alega que deve ser demonstrado que as verbas sejam providas pela União, sendo assim os recursos não são dos Estados e municípios e isso não foi provado.

Quanto ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), o MPE sustenta que é apenas administrado pelo FNDE e se trata de um fundo contábil. “O Fundeb, portanto, não é considerado nem federal nem estadual nem municipal, por se tratar de um fundo de natureza contábil formado pelas três esferas de governo”.

Além disso, destaca que em caso de desvio é responsabilidade do Estado fiscalizar. “Rigorosamente aparenta-se que os advogados incorreram no equívoco em imaginar que a natureza desses recursos prove unicamente da União. Questão impossível de ser analisado, peço que analisem esta preliminar suscitada e na sequência mérito no sentido de denegar a ordem”.

Diante disso, Alberto Ferreira acolheu a preliminar aduzida pelo MPE. “Entendo que o feito senão estava à época da liminar instruído suficientemente sequer quanto à matéria da competência ou incompetência o que se dirá sobre as alegações de que os contratos vinculados na ação sejam provenientes de verba federal, além do que se há em virtude desses contratos ofensa em virtude do crime envolvendo a bens e serviços da União”, diz no voto.

Nesta linha, o desembargador ressalta entender que se tratando de habeas corpus não temos elementos suficientes para examinar se há ofensa aos bens de serviços da União e que a sede própria é a ação originária. “Com essas considerações acolho a preliminar do MPE”.

Prisão

O ex-secretário foi preso preventivamente pelo Gaeco na deflagração da Operação Rêmora II, em 20 de julho. Permínio deixou o comando da Seduc, após a Operação Rêmora, deflagrada em 3 de maio deste ano. As investigações desmantelaram esquema de direcionamento de licitação e cobrança de propina com a participação de empresários e funcionários públicos sobre obras orçadas em R$ 53 milhões.

O tucano, que assumiu a Seduc em janeiro de 2015 pela cota de indicações pessoais do governador Pedro Taques (PSDB), foi o primeiro ex-integrante do primeiro escalão a ser preso por envolvimento com corrupção. Até chegar a Permínio, a Operação Rêmora havia atingido somente adjuntos da pasta.