Pedro Elias aponta “pressão” sofrida por Riva, Silval e Silvio sobre propina

O ex-secretário estadual de Administração Pedro Elias não só confirmou a participação em esquema de propina na gestão Silval Barbosa (PMDB), como deu detalhes de como a organização criminosa era mantida. Em audiência na 7ª Vara Criminal de Cuiabá, nesta segunda (29), Pedro Elias apontou “pressão” sofrida por ele pelo ex-deputado estadual José Riva, e por Silval.

Antes de detalhar sobre o esquema, o ex-secretário em lágrimas pediu desculpas à população, ao Judiciário e ao Ministério Público Estadual, e afirmou que hoje seus valores são outros. Pedro Elias se classificou como "terceiro nível" dentro da hierarquia da suposta organização criminosa.

Na ocasião, afirmou que Silval cuidava da propina pessoalmente, inclusive participava de várias reuniões na casa de empresários ou até mesmo em seu apartamento. Ele contou que assumiu a secretaria de Administração, em janeiro de 2013, e a partir dali procurou o empresário Willians Mischur, no primeiro momento, para checar o valor da propina.

Pedro Elias ressaltou a reunião entre ele, Mischur e Silval, que teria ocorrido no apartamento de Silval, à noite. "Fui até o apartamento do Willians, peguei ele, levei até o apartamento de Silval, ele estava em reunião", detalha. Naquela reunião, Silval teria cobrado os meses atrasados de Willians. Ficou combinado que o empresário pagaria R$ 900 mil. Alguns dias depois, Mischur teria entrado em contato com Pedro e o informou que havia "levantado" R$ 600 mil.

Dessa quantia, Pedro Elias ficaria com R$ 100 mil. Segundo o delator, o dinheiro estava em sacolas da CX Construções. "Willians me falou que tinha R$ 600 mil, eu terei R$ 100 mil. Silvio não reclamou", relatou e ressaltou que não contou o dinheiro das sacolas.

Pedro Elias disse que "houve uma briga muito grande" por parte de Riva para trocar a empresa de Mischur. "Quero ressaltar que o deputado fazia muita pressão em cima do José Nunes Cordeiro", afirmou ao citar uma ligação que o coronel teria recebido de Riva.

Segundo Pedro Elias, ocorreu uma reunião na casa de Riva, da qual Mischur teria participado. "Eu não sei o que aconteceu nesse intervalo para Riva e Mischur terem chego a um denominador comum. Quando cheguei lá já existia um pré-acordo".

Além dos três, uma pessoa chamada Tiago Dorileu também teria participado da reunião. Os pagamentos de propina foram feitos em cheque, antecipadamente. "Nessa reunião o Riva estipulou R$ 50 mil para mim, por mês, até o fim do ano".

O delator também admitiu ter medo do ex-chefe de gabinete de Silval Silvio Correa. "Tenho temor com relação a Silvio, pela forma como ele tratava as questões e mais agora depois da informação que o Pedro Nadaf trouxe em uma reportagem onde Silvio disse que eu não duraria um ano", disse com a voz embargada e tornando a chorar.

Devido ao estado emocional de Pedro Elias, a audiência foi suspensa por cinco minutos. No retorno da audiência, sobre a sua prisão, em 22 de março deste ano, Pedro Elias relatou que os delegados fazendários Lindomar Toffoli e Márcio Vera chegaram a sua casa e o informaram da busca e apreensão. Em seguida, ele foi preso. Antes disso, em 16 de março, ele revela que havia iniciado a negociação do acordo de delação por conta da deflagração da Operação Sodoma 2.

Quanto aos fatos relacionados à Consignum e Web Tech, o delator explicou que, primeiramente, recebeu propina de Júlio Minori. Ele esclareceu que não informou Silval que a propina da Web Tech era repassada para Rodrigo Barbosa, filho do ex-governador. "O contrato do Júlio não era contínuo, era sobre êxito", observou. As propinas dessa empresa foram pagas uma no começo de 2013, outra no final daquele mesmo ano e uma terceira no início de 2014.

O delator admitiu ainda que ameaçou Mischur com a quebra do contrato, caso o empresário não pagasse a propina. Pedro Elias observa que Rodrigo Barbosa nunca revelou qual a destinação da propina que supostamente recebeu.