Perícia comprovaria que filho de Silval não arrombou apartamento

O filho do ex-governador Silval Barbosa (PMDB), Rodrigo Barbosa é acusado de ter invadido o apartamento do tio ex-secretário de Administração, Pedro Elias, e furtado documentos relativos à Operação Sodoma. Ontem, após audiência na 7ª Vara Criminal, na qual Pedro Elias foi um dos ouvidos, o advogado de Rodrigo,Bruno Alegria, informou que foi comprovado por meio de perícia que não houve arrombamento no apartamento.

Gilberto Leite/Rdnews Rodrigo Barbosa durante uma das audiências referentes a Operação Sodoma

“Na verdade, foi o seguinte, ele (Pedro Elias), alegou hoje que em momento algum teria acusado o Rodrigo. Nós tivemos a notícia que chegou nos autos a perícia feita e encaminhada pelo delegado, constatou que não houve arrombamento no apartamento”, afirma Bruno.

“O ofício dos delegados trouxeram cópias da perícia realizada no apartamento. Os peritos concluíram que não há digitais nas portas social e de serviço. Elas não foram arrombadas, as fechaduras funcionam intactas. O suposto armário onde, em tese, haveria documentos, também não foi arrombado”, disse.

O advogado ressalta que não pode dizer que Pedro Elias mentiu, mas reforça que tudo leva a crer que não houve arrombamento. "Agora isso é um mistério”, comenta.

No suposto arrombamento, vários documentos que comprovaram a compra de imóveis com dinheiro de propina, que estavam escondidos no apartamento, teriam sido furtados. “Rodrigo não sabia que ele guardava documentos ali”, defendeu o advogado.

Quando implodiu na mídia essa história de arrombamento, o ex-secretário de Administração havia dito que somente o armário onde estavam tais papéis é que teve a porta quebrada, mas o apartamento não foi arrombado e nada foi retirado do local, exceto os documentos.

“Ele declarou, de forma convicta, que só quem tinha a chave desse imóvel era ele e a tia dele. Ele também declarou o contrário do que se dizia, que Rodrigo não sabia que guardava documentos ali dentro”, completa.

Rodrigo Barbosa, supostamente recebeu 85% de propina paga pela empresa WebTech Softwares e Serviços Ltda, de propriedade de Júlio Minoru Tsujii. A revelação foi feita, em depoimento, pelo ex-secretário estadual de Administração Pedro Elias, apontado nas investigações da Sodoma, como um dos fiscais de cobrança de propina e operadores do sistema ilícito.

No entanto, Bruno Alegria contesta que “O Julio Minori, dono da Webtech, declarou em audiência que pagou em torno de R$ 700 mil ao senhor Pedro Elias. Ele (Pedro Elias) fala que foram R$ 500 mil, tem R$ 200 mil desaparecidos. É importante que se busque quem está falando a verdade”.