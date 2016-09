Perícia vê economia de R$ 800 mi no pagamento de cartas de crédito

Reprodução Acima, trecho de laudo assinado por Leandro. Documento contrapõe tese de que houve fraudes na emissão das cartas de crédito

O laudo pericial contábil determinado pelo Tribunal de Justiça, após o pedido de antecipação de provas em inquérito policial que apura suposta fraude no processo de emissão e cartas de crédito para pagamento de diferenças trabalhistas a Agentes da Administração Fazendária (AAF) da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), aponta a existência de viabilidade do acordo firmado entre Estado e servidores. A economia foi superior a R$ 800 milhões – aponta o estudo assinado por Leandro Freitas Curvo.

Segundo a perícia, se fosse executada a sentença transitada em julgado no Supremo, que reconheceu a equiparação salarial dos AAF em relação ao grupo operacional de Tributação, Arrecadação de Fiscalização (TAF), o valor a ser pago pelo Estado seria de mais de R$ 1,3 bilhão.

O Palácio Paiaguás, por sua vez, emitiu aproximadamente R$ 456,3 milhões em certidões de crédito, culminando numa economia de R$ 826,3 milhões ao erário. Com base nos cálculos apresentados pela então Auditoria do Estado (hoje Controladoria), o Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública questionando a legalidade da emissão das cartas de crédito, o que pode levar à anulação do acordo.

Desde o início das investigações, foram apresentados diversos pareceres. Tanto o da própria Procuradoria Geral do Estado, que recomendou a convalidação das cartas de crédito, quanto do Conselho Regional de Economia de Mato Grosso (Corecon), indicaram a viabilidade do acordo. “Os valores corretos das cartas de crédito seriam os cálculos efetuados com base na ação 30.884/94 e que estão em consonância com os cálculos efetuados pelo Conselho Regional de Economia e economistas mencionados”, afirmou o perito.

No laudo aponta ainda que a Auditoria desenvolveu cálculos com base em sua própria interpretação da sentença e não seguindo os cálculos primários feitos anteriormente no acordo extrajudicial ou mesmo da própria ação 30.884/94, gerando assim a grande discrepância até mesmo em relação ao cálculo feito pela comissão de procuradores da PGE.

O desembargador Orlando Perri, recentemente, apontou a existência de inconsistência da ação proposta pela promotora Ana Cristina Bardusco. “Esta ação penal proposta pela doutora Ana Cristina Bardusco baseia-se em um parecer emitido pela Controladoria Geral do Estado e que todas as outras perícias já realizadas mostraram o seu equívoco”, ponderou o magistrado.

Perri destacou ainda o teor do parecer emitido pelo Corecon-MT que mostrou que o Estado, na verdade, ao pagar essas cartas de crédito, firmou um acordo vantajoso. Ele lembra ainda que o TCE também fez um parecer onde se demonstrou que o Estado não teve qualquer prejuízo com a ação.

Denúncia

De acordo com a denúncia, houve emissão irregular de cartas de crédito. À época, a Auditoria elaborou um relatório que apontou que os documentos de crédito público foram expedidos em quantidade e valor muito superior ao estabelecido na lei estadual, tendo se configurado, desta forma, a fabricação de títulos de crédito público falsos.

Bardusco denunciou o deputado estadual Gilmar Fabris (PSD), o ex-secretário de Fazenda Eder Moraes, os procuradores Dilmar Portilho Meira, Gerson Valério Pouso, Nelson Pereira dos Santos e Jenz Prochnow Junior e outras nove pessoas por cometer supostas fraudes na emissão de cartas de crédito e crime de peculato.(Com Assessoria)