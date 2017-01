Permínio é ouvido sobre questões sigilosas e defesa nega novos crimes

Gilberto Leite Ex-secretário da Seduc Permínio Pinto não fala com imprensa ao prestar depoimento no Gaeco

O ex-secretário estadual de Educação Permínio Pinto compareceu, nesta tarde (27), à sede do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado, anexo à Procuradoria Geral do Estado, em Cuiabá, para prestar depoimento. Ele se manteve calado diante da imprensa. Segundo o advogado do ex-gestor, Artur Osti, não há novos crimes relacionados a Permínio.

Permínio é o segundo a ser ouvido pelos promotores do Grupo, que investigam novos fatos relacionados à Operação Rêmora - que apura a existência de uma organização criminosa que teria fraudado a competitividade de licitações da secretaria estadual de Educação - por meio de três novos inquéritos sigilosos. Nessa quinta (26), o empresário Ricardo Augusto Sguarezzi depôs no mesmo local.

Osti explica que o ex-secretário apenas confirmou os fatos já apresentados em Juízo. “E se, eventualmente, houver mais alguma questão, ele leva em reinterrogatório”. Neste sentido, salienta que nenhum dos fatos apurados nos inquéritos diz respeito ao cliente. De acordo com o advogado, Permínio não foi questionado sobre a possível participação de entes políticos. “Ele apenas reiterou e deixou bem claro que em relação aos fatos ventilados aqui ele não tem responsabilidade”.

Questionado sobre a participação de Permínio no esquema investigado na Rêmora, Osti reforça a versão relatada em Juízo. “Ele assume que manteve uma postura omissa e deixou claro que algumas fraudes, de fato, ocorressem no âmbito da Seduc. Ele não participou de nenhuma solicitação de vantagem indevida, de nenhuma solicitação, de qualquer coisa nesse sentido”. Osti diz ainda que Permínio está elaborando o levantamento da quantia recebida ilicitamente por meio do esquema fraudulento e que devolverá o montante com correção.

Fatos novos

Conforme a assessoria do Ministério Público Estadual, durante a instrução processual da ação penal oriunda da primeira fase da Rêmora surgiram novos fatos e nomes e, diante disso, houve a abertura de outros inquéritos. Neste contexto é que as oitivas têm sido realizadas.

Na próxima semana, os depoimentos serão retomados. As oitivas do empresário Giovani Bellato Guizardi e do ex-servidor Fábio Frigeri estão previstas para serem realizadas na segunda (30), às 14h e às 16h, respectivamente. Na quarta (1º de fevereiro), o Gaeco pretende reinterrogar o empresário e proprietário do Buffet Leila Malouf, Alan Malouf, às 14h, e o ex-servidor Wander Luiz dos Reis, às 16h.

