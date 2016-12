Permínio recebeu propina dentro de carro, afirma delator acompanhe

Os empresários Giovani Belatto Guizardi e Luiz Fernando da Costa Rondon, delatores do esquema que desviou recursos de obras de escolas estaduais, depõem na 7ª Vara Criminal de Cuiabá, sob Selma Arruda, na tarde desta segunda (12), na audiência de instrução processual oriunda da Operação Rêmora.

Conforme o Gaeco, Guizardi é o “testa de ferro” dos servidores públicos, o articulador, a pessoa que fazia o trabalho sujo a fim de ocultar a identidade dos verdadeiros solicitantes e recebedores da propina.

Luiz Fernando, dono da Luma Construtora, por sua vez, em depoimento ao Gaeco, deu detalhes da reunião com empresários, como funcionava o esquema para favorecer as empresas, com “aspecto de legalidade” nas licitações, e confirmou o acordo firmado para reduzir o valor da propina de 5% para 3%.

Rêmora

A Operação Rêmora investiga suposta fraude em licitações de obras da secretaria estadual de Educação (Seduc). Conforme denúncia, a estrutura da organização criminosa era composta por 3 núcleos: de agentes públicos, operações e empreiteiros, sendo este último liderado por Luiz Fernando da Costa Rondon, Leonardo Guimarães Rodrigues e Esper Haddad Neto. O principal operador do esquema criminoso, segundo o Gaeco, era Guizardi.

Cabia a ele atuar na obtenção de informações privilegiadas na Seduc, bem como na solicitação de vantagem indevida aos empreiteiros, que tinham contratos na referida secretaria. Provas produzidas nos autos demonstram, ainda, que ele possuía grande poder de influência na pasta. Em um vídeo, inclusive, ele aparece recebendo R$ 4 mil de um empreiteiro que ajudou nas investigações.

Detalhes

A audiência será acompanhada por três promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, Carlos Roberto Zarour, Samuel Frungilo e o próprio coordenador do Gaeco, Marco Aurélio.