Petição pede para ministros do STJ que não anulem Operação Sodoma

Uma petição pública endereçada aos ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça busca pressioná-los para que a Operação Sodoma não seja anulada. Ocorre que está em trâmite naquela Corte a apreciação do habeas corpus nº 367156/MT, que objetiva a suspeição da juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Arruda, e anulação de todos os atos relativos à Sodoma, em todas as fases, incluindo prisões, delações, apreensões e confissões.

Reprodução Acima, print da página online onde ocorre a petição pública que já conta com 772 assinaturas

Até o momento, a petição virtual conta com mais de 772 assinaturas e não há uma meta estabelecida para ser alcançada e nem por quanto tempo ficará disponível. Ao clicar em “assinar petição”, o navegador tem a opção de preencher o formulário manualmente ou conectar a conta no Facebook.

No texto que descreve a motivação da petição, o autor não identificado inicia apontando que Mato Grosso “sofre graves consequências de reiteradas práticas de corrupção” na administração, tais como obras inacabadas, o caos na saúde pública, atraso nos repasses aos Poderes e aos municípios, e até mesmo a polêmica da Revisão Geral Anual (RGA).

Neste sentido, observa que em contraponto a esse cenário, há entidades de combate à corrupção “que vêm desempenhando um papel fundamental na elucidação de cada caso, na punição das pessoas responsáveis, bem como na recuperação dos prejuízos causados ao Estado”.

Entre os órgãos e entidades elencados estão a Delegacia Fazendária (Defaz) da Polícia Judiciária Civil, o Gaeco e a 14ª Promotoria Criminal do Ministério Público Estadual (MPE), o juízo da 7ª Vara Criminal e o Tribunal de Justiça. Na sequência, a petição enumera as operações deflagradas nos últimos anos, entre elas Aprendiz, Imperador, Ventríloquo, Metástase, Arqueiro, Rêmora, Overbooking, Seven e a Sodoma, que já chegou na quinta fase.

Nesta linha, a petição pontua que os órgãos mencionados têm sofrido duras críticas, “várias delas infundadas, no intuito de trazer descredibilidade às atuações, no ardil objetivo de anular as operações e garantir a impunidade daqueles que devastaram o Estado em proveito próprio”.

Na última terça (14), o ministro Sebastião Reis proferiu voto favorável ao recurso e empatou o placar, pois em dezembro o ministro relator Antônio Saldanha havia votado pelo não conhecimento. Agora, restam dois votos a serem proferidos, dos ministros Rogério Schietti e Nefi Cordeiro. Se houve empate, o habeas corpus será deferido e a operação anulada.