PGE publica resultado e convoca candidatos para entregar documento

Assessoria PGE publica edital nesta 4ªdo concurso para o cargo de procurador do Estado

A Procuradoria Geral do Estado publicou hoje (16) no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso (DOE-MT), o edital nº 08/2016 sobre o resultado definitivo da segunda fase da prova de conhecimentos específicos II do concurso público para provimentos de cargos de procurador do Estado, além da convocação dos candidatos para entrega de documentos para requerimento de inscrição definitiva, após recursos. No total, foram 92 candidatos habilitados e convocados para inscrição definitiva.

De acordo com o edital, os candidatos deverão dirigir os requerimentos, como condição de permanência no certame, ao presidente da Comissão, na sede da PGE, situada na rua Tenente Alcides Duarte de Souza, nº 275, Edifício Sagres, Bairro Duque de Caxias, do dia 17 a 22, das 8h30 às 11h30, e das 14h às 17h30 (horário local).

Ainda informa que não serão aceitos documentos apresentados de forma diversa ou período distinto. O candidato deverá instruir o requerimento apresentando os documentos constantes do Capítulo VIII - Da Inscrição Definitiva, do Edital de Abertura de Inscrições.

Além disso, a documentação poderá ser entregue por meio de procurador, desde que este apresente instrumento de mandato, sem necessidade de firma reconhecida, contendo poderes e finalidade específicos para o ato.

Segundo o edital, a não apresentação de quaisquer documentos ou a desconformidade com as declarações exigidas importará em insubsistência da inscrição definitiva, nulidade de aprovação e perda dos direitos decorrentes, sem prejuízo das sanções aplicáveis à falsidade ideológica. (Com Assessoria)