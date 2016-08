PGR pede para Supremo barrar lei que reajusta salário dos servidores

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu no Supremo Tribunal Federal (STF) a inconstitucionalidade da Lei 8.278/2004, de Mato Grosso, que define o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) como fator para o reajuste anual do salário dos servidores do Estado. Para o procurador, a lei afronta princípios constitucionais e contraria a Súmula Vinculante 42 do STF, que proíbe a vinculação de reajustes de servidores estaduais e municipais a índices federais de correção monetária.

O INPC é calculado pelo IBGE. Para Janot, a sua utilização como parâmetro para o reajuste anual dos servidores estaduais, como prevê a lei questionada, fere a autonomia constitucional dos entes federados e a divisão funcional entre poderes. Segundo ele, embora o artigo 4º da lei mato-grossense estabeleça que cada reajuste anual dependerá de lei específica, ela institui um aumento automático com vigência por múltiplos exercícios financeiros - independente de iniciativa do Executivo ou negociações com a categoria - criando expectativas que podem não ser atendidas, diante da realidade econômica e financeira do Estado.

“Isso causa desgaste no ambiente organizacional e inquietação social, uma vez que os servidores passam a alimentar a expectativa de que seus vencimentos serão reajustados de forma quase automática, segundo parâmetros definidos por ente federal, independentemente das conveniências e possibilidades da administração local e do próprio interesse público da sociedade daquele ente federado”, destaca o PGR na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5584, ajuizada no STF.

De acordo com Janot, a lei também fere dispositivo da Constituição que proíbe a vinculação e equiparação de verbas remuneratórias, pois o INPC passa a pautar reajustes lineares para todas as categorias de servidores, o que impede os poderes competentes – Executivo e o Legislativo – de realizar aumentos pontuais nas remunerações das diferentes carreiras. “Isso atinge negativamente a capacidade dos governos estaduais de definir reajustes ligeiramente inferiores ou superiores para certas categorias, cuja remuneração possa precisar de ajustes, de acordo com os critérios político-administrativos apropriados em cada período histórico”, pontua na inicial da ação.

Embora não esteja previsto na jurisprudência do STF, em geral, deferimento de medida cautelar em ADI contra normas relativamente antigas, o PGR pede a concessão de liminar para suspender os efeitos da lei mato-grossense de 2004. Isso porque, segundo ele, a norma possui incidência periódica, causando lesividade a cada ano em que se promove o reajuste dos servidores com base no INPC, de forma inconstitucional. Segundo informações encaminhadas pela secretaria de estado de Gestão à PGR, estima-se que, apenas em 2016, o impacto da lei nas finanças estaduais seja superior a R$ 628 milhões.

“O perigo na demora processual decorre do fato de que, enquanto não suspensa a eficácia da lei estadual, o Estado estará sujeito, a cada ano, a reajustar a remuneração dos servidores do Poder Executivo com base em índice federal de variação do poder de compra, independentemente da realidade estadual e sem observância de sua autonomia, da divisão funcional do poder e com afetação do poder de iniciativa do Executivo local. Particularmente em tempos de crise econômica, a imposição legal pode afetar gravemente as finanças públicas estaduais”, conclui o PGR. (Com Assessoria)

