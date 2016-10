Piran paga R$ 12 mi em troca de sua soltura; acordo é indício de delação

Gilberto Leite Empresário Valdir Piran vai pagar fiança garantia no valor de R$ 12 milhões

A juíza da Sétima Vara Criminal Selma Arruda estipulou uma fiança garantia de R$ 12 milhões para soltar o empresário Valdir Piran. Com isso, busca assegurar que o Estado seja restituído de possíveis desvios de recursos públicos. Empresário deve ganhar a liberdade entre hoje e amanhã (29).

Piran foi alvo da Sodoma - que já teve várias fases - e é acusado de ter ajudado o grupo de Silval Barbosa (PMDB) a lavar dinheiro.

O valor deve ser depositado em uma conta judicial e permanece lá até o fim do processo. Se o empresário for condenado, ele pagará a quantia para o Estado. Por outro lado, se for inocentado, os recursos voltam para ele.

A defesa de Piran confirma o pagamento de fiança em troca da liberdade. “O próprio Ministério Público já havia opinado favoravelmente ao pedido de revogação da prisão, entendendo inclusive que não subsistem mais as condições que ensejaram a sua prisão, sendo a revogação obrigatória”, diz trecho da nota.

Com o pagamento, os indícios de que Piran fará delação premiada é dada como certa para advogados ouvidos pelo . Caso se comprove, ela pode complicar ainda mais a vida do ex-governador Silval Barbosa (PMDB) – preso desde setembro do ano passado.

“No parecer da promotora de Justiça, ela reconheceu que Valdir Piran assumiu uma postura cooperativa, auxiliando a Justiça a esclarecer a verdade dos fatos relativos ao crédito que ele pessoalmente detinha com o ex-governador e ainda que ele nunca participou da organização criminosa que supostamente desviou recursos dos cofres públicos”, reforça a defesa de Piran, dando a “senha” de que, de fato, se tornou delator.

Piran foi preso em Brasília, em setembro na 4ª fase da Operação Sodoma, por suposta fraude em desapropriação no Jardim Liberdade. Além de Piran são investigados na mesma operação o ex-secretário de Planejamento Arnaldo Alves, ex-secretário de Fazenda, Marcel de Cursi, ex-chefe de gabinete de Silval, Silvio César Corrêa Araújo, Valdir Piran Junior (filho de Valdir), Eronir Alexandre, o empresário Marcelo Malouf, José Mikael Malouf e Willian Soares Teixeira.

De todo o valor pago pelo Estado pela desapropriação, o grupo teria movimentado um percentual correspondente a 50%, ou seja, R$ 15,8 milhões retornaram via empresa SF Assessoria e Organização de Eventos, de Propriedade de Filinto Muller em prol do grupo criminoso. De acordo com a investigação, a maior parte do dinheiro desviado (R$ 10 milhões) pertencia ao chefe Silval, ao passo que o remanescente foi dividido entre os demais participantes, no caso, os ex-secretários Nadaf, Marcel, Arnaldo, Afonso Dalberto e o procurador Chico Lima.

