Pleno do TJ acompanha Sakamoto e nega pedido de prisão de deputado

Gilberto Leite/Rdnews Pleno do TJ acompanha relatório de Sakamoto e negam prisão de Gilmar Fabris

O pleno do Tribunal de Justiça negou pedido de prisão feito pela promotora de Justiça, Ana Cristina Bardusco, que tinha como alvo o deputado estadual Gilmar Fabris (PSD) e outros por participação em suposta fraude e desvio de dinheiro público no processo de emissão e cartas de crédito para pagamento de diferenças trabalhistas a Agentes da Administração Fazendária (AAF) da secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz).

O relator do processo, desembargador Pedro Sakamoto, opinou pelo improvimento do recurso, sendo acompanhado por unanimidade pelos demais desembargadores do Tribunal Pleno.

Para Sakamoto não há motivos ensejadores para uma prisão preventiva, haja vista o lapso temporal dos fatos, e ainda, não se pode ignorar as garantias e prerrogativas conferidas pela Constituição Federal que por simetria se estende ao parlamentar.

O voto do desembargador Sakamoto foi intensificado pelos desembargadores Marcos Machado e Luis Carlos da Costa, que destacaram a falta de contemporaneidade que alicerce o pedido. A emissão das cartas de crédito aconteceu em 2009.

Os desembargadores frisaram que a decretação da prisão preventiva, neste momento, seria uma antecipação de pena, pois a segregação é exceção no ordenamento jurídico brasileiro, sendo a liberdade a regra.

Paulo Budoia, advogado de defesa, disse que o resultado é o mais acertado já que não há respaldo legal para o pedido de prisão.

Perícia

Ontem saiu laudo pericial contábil determinado pelo Tribunal de Justiça, após o pedido de antecipação de provas em inquérito policial que apura suposta fraude no processo de emissão e cartas de crédito para pagamento de diferenças trabalhistas aos AAF. O relatório aponta a existência de viabilidade do acordo firmado entre Estado e servidores. A economia foi superior a R$ 800 milhões – aponta o estudo assinado por Leandro Freitas Curvo. (Com Assessoria)

Perícia cita economia de R$ 800 mi no pagamento de cartas de crédito