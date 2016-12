Pleno do TRE julga contas do PTdoB do ano de 2014 como não prestadas

As contas anuais relativas ao exercício de 2014 do PTdoB foram julgadas como não prestadas pelo Pleno do Tribunal Regional Eleitoral, na sessão plenária dessa segunda (5). A Corte determinou a suspensão do repasse de cotas do fundo partidário enquanto a situação não for regularizada.

Todo partido deve enviar à Justiça Eleitoral o balanço contábil de determinado exercício (ano) até o dia 30 de abril do ano seguinte. Essa obrigatoriedade está prevista no artigo 32 da Lei nº 9.096/95.

O juiz membro, e relator das contas, Paulo Cézar Alves Sodré, explicou que a falta de prestação de contas impede a Justiça Eleitoral de fiscalizar com transparência a movimentação de recursos pelos partidos, inclusive para comprovar a ausência de tais recursos, se for o caso.

"O presidente e a tesouraria do partido foram intimados por um oficial de Justiça do TRE para efetuar a prestação de contas, mas não se manifestaram. Posto isso, em sintonia com parecer ministerial, julgo não prestadas as contas do PTdoB/MT, exercício financeiro 2014", finalizou o relator. (Com Assessoria)