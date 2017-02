Pleno mantém verba indenizatória de R$ 65 mil para cada deputado

. Assembleia justificou que os subsídios não ultrapassam o teto e obedecem a legislação em vigor

O Tribunal de Justiça (TJ) de Mato Grosso manteve a validade da Lei 10.296/2015 que fixa em até R$ 65 mil o valor da verba indenizatória dos deputados estaduais mato-grossenses. A decisão foi proferida nesta quinta (9), durante a sessão do Pleno por 15 votos a sete.

O TJ foi provocado a julgar a validade da verba indenizatório dos parlamentares pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Seccional Mato Grosso. A Ordem ingressou com Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) argumentando que o valor é inconstitucional porque a Constituição determina que os deputados estaduais não podem receber acima do teto do governador.

A Assembleia alegou que o pagamento da verba indenizatória é previsto por lei e que o benefício difere do salário dos deputados. Por isso, sustentou que os subsídios não ultrapassam o teto e obedecem a legislação em vigor.

O Ministério Público Estadual (MPE) considerou a Adin procedente. Entretanto, a maioria dos desembargadores votaram pela manutenção da verba indenizatória. A verba indenizatória é paga conforme despesas apresentadas e comprovadas pelos parlamentares. Com isso, os gastos são cobertos desde que não ultrapassem o limite de R$ 65 mil.

