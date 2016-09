Polícia cumpre busca e apreensão na residência de pai de João Emanuel

PJC Polícia ao chegar a casa do pai de João Emanuel no condomínio Royal Garden

A Polícia Judiciária Civil, em investigações comandadas pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e a Delegacia Regional de Cuiabá, cumpre na manhã desta quinta (29), busca e apreensão na residência do juiz aposentado compulsoriamente Irênio Lima Fernandes, pai do vereador cassado João Emanuel, por suspeitas de envolvimento na organização criminosa, investigada na operação Castelo de Areia.

Inicialmente havia informação de que a polícia também estava na casa do irmão dele, advogado, Lazaro Roberto Moreira Lima, mas a residência já foi alvo de buscas na primeira fase.

Os dois investigados também tiveram medida cautelar de uso de tornozeleira eletrônica, decretada pela 7ª Vara Criminal de Cuiabá. O juiz aposentado e o advogado foram denunciados no inquérito da primeira fase da operação.

Para a nova fase da Castelo de Areia, a Justiça não expediu a prisão dos dois investigados, mas decretou medida cautelar de uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento do passaporte dos dois e o bloqueio de todas as contas vinculadas ao Group Soy.

O bloqueio foi efetuado na tarde de quarta (28) e a Polícia Civil aguarda informação bancária para saber se foi encontrado valores, referente ao patrimônio da empresa, obtidos supostamente por meio dos golpes.

O pai de João Emanuel, o juiz aposentado compulsoriamente Irênio Lima foi identificado como um dos sócios da empresa Group Soy e teria participado de alguns dos golpes cometidos pelo grupo criminoso constituído para este fim e que tinha o filho, o ex-vereador, João Emanuel, também como sócio da empresa.

Os dois investigados, Irênio e Lazáro, serão intimados a comparecer em 3 de outubro, às 13h, em audiência na 7ª Vara Criminal, para colocar o equipamento de monitoramento eletrônico. A Justiça também deu a opção do pagamento de fiança fixada em R$ 229 mil, para cada um, caso desejem não usar a tornozeleira.

As buscas realizadas por equipes policiais do GCCO, comandadas pelos delegados Flávio Henrique Stringueta e Diogo Santana Souza, e pelo delegado da Delegacia Regional, Luiz Henrique Damasceno, objetivam apreender documentos de esquemas operados pelo grupo.

Castelo de Areia

A operação Castelo de Areia, deflagrada em 26 de agosto, levou a prisão de cinco membros da organização criminosa que lucrou mais de R$ 50 milhões, por meio de crimes de estelionatos operados pela empresa Soy Group, com sedes em Cuiabá e Várzea Grande. Os suspeitos respondem por crimes de estelionato e organização criminosa.

O ex-vereador e mais seis pessoas investigadas na operação já foram denunciados pelo Ministério Público Estadual. Além de João Emanuel, foram denunciados o advogado Lázaro Roberto Moreira Lima e o juiz aposentado compulsoriamente Irênio Lima Fernandes; os empresários Walter Dias Magalhães Junior, Shirlei Aparecida Matsouka Arrabal e Marcelo de Melo Costa; o contador Evando José Goulart; e o comerciante Mauro Chen Guo Quin.

As investigações da Polícia Civil iniciaram com denúncias recebidas pela Delegacia Regional de Cuiabá e na GCCO, unidade que preside o inquérito policial.

O número de vítimas da organização criminosa ultrapassa 20 pessoas, sendo que algumas ainda estão procurando a Polícia Civil para denunciar o grupo. Foram identificadas vítimas em Mato Grosso, Ceará e Bahia.

Um novo inquérito policial foi instaurado, dentro da segunda fase da investigação, e já estima prejuízo de mais R$ 1 milhão, para sete vítimas ouvidas até o momento. No primeiro, mostrou prejuízos que ultrapassam R$ 50 milhões para quatro vítimas identificadas.

PJC Investigadores chegando no condomínio onde mora Irênio, no Bosque da Saúde

Uma parte do esquema consistia na promessa de captação de recursos de bancos no exterior, a juros reduzidos, para quais as vítimas tinham que antecipar valores para pagamento dos empréstimos. “Para que essa vítima conseguisse o dinheiro tinha que fazer depósitos para garantir a abertura da conta, às vezes até seguro para esse dinheiro sair”, explicou o delegado do GCCO, Diogo Santana.

Em um dos golpes, uma vítima afirma que o vice-presidente da empresa Soy Group, o advogado João Emanuel, teria utilizado um falso chinês para ludibriá-lo em um suposto investimento com parceria com a China, fazendo com que o investidor emitisse 40 folhas de cheque, que juntas somam o valor de R$ 50 milhões. “João Emanuel teria até traduzido o idioma da China, fazendo uma verdadeira farsa. Intérprete sem entender muito do mandarim”, disse o delegado Luiz Henrique Damasceno.

Algumas vítimas chegaram a viajar ao Chile, com tudo montado pelos estelionatários para transparecer segurança de um empréstimo seguro naquele país. Para conseguir tal captação o grupo exigia a antecipação do dinheiro como garantia do empréstimo. Nesse caso, uma vítima sofreu um prejuízo de mais de R$ 300 mil.

As investigações apontam que a empresa Soy Group, com aparência imponente, é sucessora da empresa ABC SHARE que foi vedada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de continuar a atuar no mercado imobiliário. Fato este que motivou a criação da empresa Soy, com o único objetivo de continuar com a aplicação dos estelionatos.

De acordo com o delegado titular do GCCO, Flávio Henrique Stringueta, o que chamou muito a atenção da investigação foi à forma que os membros se organizaram para cometer os crimes. “A estrutura que montaram para convencer as vítimas, para ludibriá-las a cair nessa tentação de golpes. Chegaram a alugar um prédio de cinco andares numa área nobre da cidade e lá apenas quatro salas estão sendo utilizadas, com apenas oito funcionários trabalhando ali. Para que o golpe fosse realmente concretizado pediam todo tipo de garantia. As pessoas realmente achavam que era uma coisa séria pelo tanto de documentos que eles apresentavam”, salientou. (Com Assessoria)