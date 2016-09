Politec se recusa a fazer exame no IML e João Emanuel volta para casa

O ex-presidente da Câmara vereador cassado João Emanuel está, neste momento, no IML de Cuiabá e, segundo o apurou, pode voltar a ser preso. A princípio, trata-se de uma nova denúncia contra o ex-parlamentar, que em 26 de agosto foi preso por força da Operação Castelo de Areia. Ele e outras pessoas são acusadas de praticar crimes de estelionatos por meio de uma organização criminosa que age no Estado aplicando variadas formas de golpes, deixando prejuízos que ultrapassam R$ 50 milhões para pelo menos sete vítimas.

O irmão de João Emanuel e advogado Lázaro Roberto Moreira Lima não atende ao celular para dar informações.

Castelo de Areia

João Emanuel confessou participação no esquema, durante depoimento a participação em esquema de estelionato, segundo o delegado titular da GCCO, Flávio Henrique Stringueta. “Ele confessa os atos, mas nega que eram golpes. Alega que o dinheiro não saiu por culpa dos clientes, mas admite que ficou com o dinheiro adiantado pelos clientes”, contou à época.

O ex-vereador teria citado novos membros da organização criminosa e que, por conta disso, pode culminar em novas fases da operação. Existe ainda a possibilidade de o ex-vereador celebrar um acordo de colaboração premiada, mas as negociações estão em fase embrionária.

A Castelo de Areia foi deflagrada pela Polícia Civil, em ação comandada pela Delegacia Regional de Cuiabá, em conjunto com a Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO). Em um dos golpes, uma vítima afirma que o vice-presidente da empresa Soy Group, o advogado João Emanuel, teria utilizado um falso chinês para ludibriá-lo em um suposto investimento com parceria com a China, fazendo com que o investidor emitisse 40 folhas de cheque, que juntas somam R$ 50 milhões.

João Emanuel é preso acusado de esquema de golpes de R$ 50 milhões

Às 09h34 - João Emanuel tem novos pedidos de prisão

Segundo informações do Ministério Público Estadual, o Gaeco emitiu quatro novos pedidos de prisão contra João Emanuel. Dois relacionados à Operação Aprendiz, um da Operação Assepsia, e outro por lavagem de dinheiro. Segundo o órgão, os pedidos foram feitos em ações que tramitam há algum tempo. A solicitação de perícia foi feita pela juíza Selma Arruda.

Às 9h46 - Perícia se deve a possível atestado falso

O exame necessário para comprovar o estado de saúde de joão Emanuel não é feito em Cuiabá. Por isso, ele aguarda para saber para onde será levado. A suspeita é de que o atestado apresentado pelo ex-parlamentar para conseguir a prisão domiciliar seja falso. Diante disso, passaria por perícia para comprovar possível problema de saúde.

Mais informações em instantes