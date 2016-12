Políticos de MT não vão a ato contra as mudanças em lei anticorrupção

Gilberto Leite/Rdnews Político de MT não comparecem a ato contra mudanças nas medidas de combate à corrupção

Nenhum político de Mato Grosso compareceu ao protesto de hoje contra as mudanças realizadas nas medidas de combate à corrupção aprovadas pela Câmara Federal e que estão no Senado.

Fazem parte da bancada na Câmara Adilton Sachetti (PSB), Carlos Bezerra (PMDB), Ezequiel Fonseca (PP), Ságuas Moraes (PT), Valtenir Pereira (PMDB), Nilson Leitão (PSDB), Fábio Garcia (PSB) e Tampinha (PSD), que está como suplente de Victório Galli (PSC). Dos deputados, todos foram favoráveis ao substitutivo da comissão especial, Garcia não compareceu à sessão. No Senado nenhum dos mato-grossenses Wellington Fagundes (PR), Cidinho Santos (PR) e José Medeiros (PSD) se manifestam em relação às alterações.

Na Câmara, o projeto foi aprovado em medida de urgência após várias modificações no texto original, que era de iniciativa do Ministério Público, com o apoio de mais de dois milhões de assinaturas da população. O projeto de lei com medidas contra a corrupção (PL 4850/16) prevê a tipificação do crime eleitoral de caixa dois, a criminalização do eleitor pela venda do voto e a transformação de corrupção que envolve valores superiores a 10 mil salários mínimos (R$ 8,8 milhões) em crime hediondo. A matéria foi aprovada por 450 votos a 1, veja placar aqui.

Juízes e promotores

A principal mudança feita pelos deputados ocorreu por meio de emenda do deputado Weverton Rocha (PDT-MA), aprovada por 313 votos a 132 e 5 abstenções, sendo que, de Mato Grosso, apenas Nilson Leitão (PSDB) foi contrário. A alteração prevê casos de responsabilização de juízes e de membros do Ministério Público por crimes de abuso de autoridade. Entre os motivos listados está a atuação com motivação político-partidária.

No caso dos magistrados, também constituirão crimes de responsabilidade proferir julgamento quando, por lei, deva se considerar impedido; e expressar por meios de comunicação opinião sobre processo em julgamento. A pena será de reclusão de seis meses a dois anos e multa.

Qualquer cidadão poderá representar contra magistrado perante o tribunal ao qual está subordinado. Se o Ministério Público não apresentar a ação pública no prazo legal, o lesado pelo ato poderá oferecer queixa subsidiária, assim como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e organizações da sociedade civil constituídas há mais de um ano para defender os direitos humanos ou liberdades civis.

Entre os outros atos que poderão ensejar ação por crime de responsabilidade contra membros do Ministério Público destacam-se a instauração de procedimento sem indícios mínimos da prática de algum delito e a manifestação de opinião, por qualquer meio de comunicação, sobre processo pendente de atuação do Ministério Público ou juízo depreciativo sobre manifestações funcionais.

A pena e a forma de apresentação da queixa seguem as mesmas regras estipuladas para o crime atribuível ao magistrado.

Vender voto

O eleitor que negociar seu voto ou propuser a negociação com candidato ou seu representante em troca de dinheiro ou qualquer outra vantagem será sujeito a pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa.

Crime hediondo

Vários crimes serão enquadrados como hediondos se a vantagem do criminoso ou o prejuízo para a administração pública for igual ou superior a 10 mil salários mínimos (hoje, R$ 8,8 milhões) vigentes à época do fato.

Incluem-se nesse caso o peculato, a inserção de dados falsos em sistemas de informações, a concussão, o excesso de exação qualificado pelo desvio, a corrupção passiva, a corrupção ativa e a corrupção ativa em transação comercial internacional.

Acusação temerária

A Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92) também é modificada pela emenda aprovada para prever como crime a proposição de ação contra agente público ou terceiro beneficiário com ato classificado como “temerário”. A pena é aumentada de detenção de seis a dez meses para reclusão de seis meses a dois anos.

Ação civil pública

A emenda de Rocha prevê ainda que, nas ações civis públicas “propostas temerariamente por comprovada má-fé, com finalidade de promoção pessoal ou por perseguição política”, a associação autora da ação ou o membro do Ministério Público será condenado ao pagamento de custas, emolumentos, despesas processuais, honorários periciais e advocatícios.

No Senado

Os senadores rejeitaram nesta quarta-feira (30) por 44 votos a 14 requerimento de urgência para votação imediata do projeto de lei com o pacote de medidas contra a corrupção. Com a rejeição do pedido, colocado em votação pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, o texto segue para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ). (Com Assessoria)