Por cheque sem fundo, João Emanuel é condenado a restituir deputado

Rdnews João Emanuel é condenado a devolver mais de R$ 156 mil a Eduardo Botelho

A juíza Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, da 10ª Vara Cível de Cuiabá, condenou o ex-presidente da Câmara João Emanuel Moreira Lima ao pagamento de R$ 156 mil ao deputado estadual Eduardo Botelho (PSB). A sentença foi aplicada em uma ação movida por Botelho, na qual alega que recebeu de João Emanuel um cheque sem fundo nessa mesma quantia, em decorrência de negócio jurídico realizado entre as partes.

A decisão foi proferida em 29 de novembro do ano passado, mas publicada no Diário Oficial de Justiça que circulou nessa sexta (20). De acordo com o despacho, João Emanuel não se manifestou nos autos, portanto, a sentença foi aplicada à revelia, ou seja, sem a defesa.

O ex-parlamentar também foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Além disso, a magistrada determinou que os R$ 156 mil sejam corrigidos, desde a data de vencimento do título, e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, a partir do vencimento do cheque. Eduardo Botelho pediu a condenação de João Emanuel na quantia de R$ 172,6 mil.

O ligou para o advogado de João Emanuel, seu irmão Lázaro Moreira Lima, mas as chamadas foram encaminhadas para a caixa de mensagem.