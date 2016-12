Por obter doações suspeitas, prefeito eleito tem as contas desaprovadas

. Prefeito eleito de Poconé Tatá Amaral teve as contas de campanha reprovadas

O juiz eleitoral Jorge Alexandre Martins Ferreira desaprovou a prestação de contas de campanha do prefeito eleito de Poconé, Atail Marques do Amaral, o Tatá Amaral (PR), e seu vice, Antonio Deogenes de Carvalho. Entre as irregularidades está o fato de cerca de 40 doadores, beneficiários de serviço de assistência social do governo terem trabalhado como prestadores de serviço voluntário na campanha.

Acontece que, sobre isso, o juiz entendeu que parece ter ocorrido uma tentativa dos candidatos de burlar o limite máximo de gastos de campanha. “Pois que é absolutamente incomum pessoas que não dispõe de recursos financeiros para o mínimo necessário, disponibilizarem-se por longo período para o sucesso da empreitada política de outrem, abdicando da luta diária pelo sustento próprio”, analisou na decisão proferida na terça (29).

Atail foi eleito com pouco mais de 6,3 mil votos dos aproximadamente 18,4 mil eleitores do município.

Após ser intimado, o candidato apresentou argumentos e documentos. Porém, o Ministério Público Eleitoral concordou com as falhas apontadas e entendeu que não haviam sido suficientemente regularizadas pelo candidato. Diante disso, também manifestou-se pela desaprovação.

O juiz eleitoral analisou ainda que agentes públicos municipais e estaduais constaram como doadores à campanha de Tatá, o que poderia caracterizar ingresso de dinheiro público na campanha ou doação indireta empresarial (fontes vedadas). No entanto, considerou não ser razoável qualquer divagação nesse sentido, pois a atual prefeita, Meire Adauto (PSDB), é concorrente direta dos interessados.

Em um ou outro caso, a irregularidade “mostra-se grave”, segundo o juiz. Apesar de Atail ter informado que os doadores possuem meios informais de aquisição de renda, as quantias doadas revelaram-se muito excessivas, principalmente se levado em conta o “período de crise econômica pela qual passa a nação”.

Também foram detectadas irregularidades nas transações financeiras com as sociedades empresariais Rosymeiry de Almeida Andrade – ME e Gráfica Millenium LTDA.

Por fim, Jorge Alexandre ressaltou que a desaprovação da prestação de contas não impede a sua diplomação, nem a apuração de abuso de poder econômico ou outros ilícitos em processo apropriado.

Outro lado

O ligou para o telefone do prefeito eleito, porém, as chamadas não foram atendidas.