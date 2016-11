Por suspeita de irregularidades, MPE investiga aluguel de carros de R$ 45 mi

Gcom Uma das viaturas entregues pelo governo pela locação com a empresa Uzeda

O Ministério Público Estadual (MPE) abriu inquérito civil para investigar irregularidades no contrato de locação de veículos no valor de R$ 45 milhões entre a secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) e a empresa Uzeda Comércio e Serviços Ltda.

A portaria nº 53/2016 - 35ª PJECP, publicada no MPE, assinada pelo promotor de Justiça Célio Fúrio, aponta “dúvida sobre a vantagem e economicidade do negócio”.

"Pode haver irregularidades no contrato da Sesp no valor de R$ 45 milhões, tendo como contratada a empresa Uzeda Comércio e Serviços Ltda, de locação de veículos, com dúvida sobre a vantagem e economicidade do negócio”, diz trecho da portaria.

Além disso, o inquérito vai para apurar eventuais atos de improbidade administrativa, e de danos ao erário público, visando colher elementos para identificação e melhor delimitação do objeto da apuração”.

O promotor ainda determina que a Sesp envie a cópia do contrato nº 053/2016/SESP e dos estudos, pareceres, trabalhos técnicos ou processo administrativo que indiquem que a locação, como feita, é vantajosa para Mato Grosso.

O tal contrato de locação de veículos foi publicado no Diário Oficial do Estado em 6 de julho deste ano, assinado pelo secretário da pasta Rogers Elizandro Jarbas e por representante da Uzeda.

Viaturas

No valor dos R$ 45 milhões, a secretaria de Segurança conseguiu cerca de 200 caminhonetes no padrão SUV para o reforço da frota da Polícia Militar e da Polícia Judiciária Civil da região metropolitana e dos municípios do interior, sendo que, 95 foram disponibilizados para a região metropolitana. Os 105 veículos restantes foram distribuídos em unidades do interior do Estado.

Procurada, a assessoria da Sesp, informou que a pasta ainda não foi notificada pelo MPE, e que só vai se pronunciar sobre o assunto na tarde desta sexta (4).