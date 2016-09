Por unanimidade, 2ª Câmara nega HC e Permínio permanece preso

Gilberto Leite/Rdnews Permínio Pinto permanecerá preso no CCC

Por unanimidade, os desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça negaram o pedido de habeas corpus impetrado pela defesa do ex-secretário estadual de Educação Permínio Pinto, preso desde 20 de julho por força da segunda fase da Operação Rêmora, denominada "Locus Delicti".

Conforme o relator Rondon Bassil Dower Filho, embora a defesa alegue que Permínio foi exonerado do cargo, entende que persistem os fundamentos utilizados para manter a prisão e que existe o risco de, em liberdade, o ex-secretário reintegrar ao crime.

“Há que se considerar que crime de organização criminosa tem caráter permanente, ou seja, há continuidade dos atos ilícitos sem prazo pra encerrar. Denego a ordem intentada, é como voto”.

Na mesma linha, o desembargador Alberto Ferreira expõe que diante dos fatos existe um “cenário de corrupção sistêmica, nos quadros da Seduc”. Ele ressalta a caracterização dos crimes relacionados aos acusados e, por isso, denegou a soltura de Permínio. Da mesma forma procedeu o desembargador Pedro Sakamoto, ao indeferir a ordem.

O advogado Valber Melo, que patrocina a defesa do ex-secretário, destacou que não existe nenhuma prova ou testemunha de que Permínio esteve em reunião com empresário, como é acusado. “Não existe suposta reintegração ao crime. Deferiram a liberdade de um dos investigados justamente por este argumento que está afastado do cargo. O simples fato não há qualquer risco de ofensa da ordem pública e garantia da instrução”, sustentou.

Valber ainda reforçou que além de Permínio não ser mais secretário, os contratos foram rescindidos, não havendo nada de concreto em relação ao ex-secretário. “No pior dos cenários seria caso de decretar medida cautelar substitutiva. Não se pode confundir prisão preventiva em prisão automática, basta ter boa narrativa e se dizer integrante de organização criminosa para ser preso?”, indagou.

O Ministério Público Estadual ressaltou evidências de que subsiste “aliança perversa criminosa e profana entre agentes públicos e empresários, com propósito de fraudar e enriquecer ilicitamente”.

O representante do MP lembrou do réu Giovani Guizardi, destacando que era outro líder situado no processo, um pouco abaixo de comando exercido por Permínio, e teve HC denegado pelo Tribunal. Nesta linha, disse que s”e ele teve a ordem de soltura negada, imagine o ex-secretário”. Em seguida manifestou parecer acerca da negativa da liberdade.

Denúncia

Na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual, por meio do Gaeco, o ex-secretário é apontado como o “manda-chuva” da organização criminosa que orquestrou um esquema para frustrar as licitações da Seduc.

Segundo o Gaeco, os elementos probatórios colocam Permínio no topo da cadeia hierárquica do núcleo de agentes públicos da organização criminosa. “Já que demonstram claramente que ele não só tinha conhecimento de toda a atuação delitiva dos agentes públicos como também detinha pleno comando sobre Fabio Frigeri, Wander Luis dos Reis, Moises Dias da Silva e Giovani Belatto Guizardi, já que pessoalmente coordenava a atuação deles”, diz trecho da denúncia.

A Operação Rêmora apura a existência de fraudes em licitações por meio de uma organização criminosa formada por servidores e empresários do ramo da construção civil.

