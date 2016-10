Por unanimidade, 3ª Câmara nega HC e João Emanuel continua preso

Reprodução/Gazeta Ex-vereador por Cuiabá João Emanuel continua preso no CCC após negativa da 3ª Câmara

A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou pedido de habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente da Câmara João Emanuel, patrocinada pelo advogado Edezio Lima Fernandes. A decisão ocorreu em julgamento, nesta quarta (26), referente à terceira fase da Operação Aprendiz, denominada Castelo de Areia.

João Emanuel foi preso, com outras quatro pessoas, em 26 de agosto, acusado de participar de um esquema que aplicava golpes no Estado. De acordo com as investigações, o ex-vereador teria utilizado um falso chinês para aplicar golpes e movimentar mais de R$ 50 milhões.

Segundo o desembargador Luiz Ferreira da Silva, a organização criminosa desbaratada por João Emanuel que supostamente integrava ao longo de 2014,02015 e deste ano, depois de ser beneficiado no habeas corpus com revogação da prisão preventiva na primeira fase da Operação Aprendiz, mostra a situação de audácia e desembaraço do ex-vereador em praticar crimes de tal envergadura.

“João Emanuel desenfreadamente pode continuar a práticas criminosas. É legítima a prisão quando necessidade de cessar ou interromper a organização criminosa. O paciente perseverou, conforme revelado na deflagração da Castelo de Areia”, disse o desembargador ao acompanhar o voto do relator Juvenal Pereira da Silva em denegar a ordem e manter a prisão preventiva.

O desembargador Marcos Machado que havia pedido vista para analisar a ação penal que rotula na Operação Aprendiz em sua nova fase, afirmou que João Emanuel teria sido preso simultaneamente por força da Castelo de Areia. Ou seja, para ele não elucida a separação de atos ou condutas que poderia segregar nova fase da Aprendiz com a Castelo de Areia, de modo a permitir, de forma precisa, identificar ilegalidade ou abuso do poder judicial.

Nesta linha, compartilhou do entendimento de que os envolvidos nos fatos ilícitos que repercutem na Operação Aprendiz, “de modo a autorizar a revisão da prisão domiciliar, superada a aparente falta de contemporaneidade”, disse ao denegar a ordem.

João Emanuel foi preso em 16 de setembro pelo resultante da Operação Aprendiz, em virtude da reiterada prática criminosa do ex-parlamentar. Esta foi a segunda vez que ele foi preso pelo Gaeco. A primeira prisão ocorreu em março de 2014.

O ex-parlamentar estava cumprindo prisão domiciliar em função da Operação Castelo de Areia desde 28 de agosto. A investigação apura crimes de estelionato que pode ter causado prejuízos milionários às vítimas.

A juíza Selma Rosane Arruda, da 7ª Vara Criminal decretou a prisão preventiva de João Emanuel a pedido do Gaeco. A decisão foi tomada após laudo médico indicar que o ex-vereador, que passou por cirurgia de varicocele bilateral, não necessitava mais de cuidados especiais e estaria apto para sair do repouso pós-operatório para ser recolhido ao sistema prisional.

