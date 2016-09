Por unanimidade, Câmara do TJ nega soltura de ex-governador Silval

Gilberto Leite Silval Barbosa está preso desde setembro de 2015 por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro

A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça negou, por unanimidade, pedido de soltura do ex-governador Silval Barbosa (PMDB).

A decisão ocorreu, nesta quarta (31), mesma data em que o peemedebista prestou depoimento na 7ª Vara Criminal de Cuiabá a respeito da ação penal originada pela Operação Sodoma.

O julgamento foi referente ao excesso de prazo da prisão. Diante disso, a defesa patrocinada por Ulisses Rabaneda, alegou que a prisão é totalmente excessiva. Além disso, questionou as fases da operação.

“Teve a Sodoma 1 e a 2, e na Seven teve a terceira prisão intitulada. As defesas insistentemente levantaram questão de ordem na audiência sobre fatiamento dessas operações”.

Nesta linha, a defesa sustentou que alguns cheques não foram entregues, na deflagração da Sodoma 3. “Alguns fatos existem investigação paralela confessadamente pela própria autoridade policial. Por isso, a operação Sodoma não tem fim e Silval vai ficando preso, esperando boa vontade para conclusão do processo”.

O advogado voltou a questionar o sistema de delação premiada no Estado, ao dizer que andam em descompasso como em outras localidades. Valber Melo, que também defende Silval, partiu para o emocional e apelou diante dos desembargadores. Disse que a Sodoma é o processo com maior número de colaboradores, sendo mais que a quantidade de réus.

Citou João rosa, César Zílio, Pedro Elias, Pedro Nadaf, que, segundo ele, estranhamente assumiu condição de confissão, e José Riva, que também assumiu postura de colaborador, apesar de não existir acordo formal.

“O que mais este Tribunal precisa para implementar o ofício de soltura para Silval? Não tratamos de ex-governador acusado de corrupção, é um cidadão preso há 1 ano. Eu peço encarecidamente que se não entenderem por excesso de prazo eu analisem o excesso de prazo de 1 ano e implementem a ordem de oficio pelo término da instrução criminal. Silval ainda é ser humano”, ponderou.

O representante do Ministério Público afirmou que a defesa inovou com o apelo mais emocional do que jurídico. Apontou que os advogados se equivocaram com os argumentos, porque, conforme ele, o prazo da prisão se conta individualmente. Ressaltou que não foram as autoridades policiais nem os membros do Ministério Público Estadual que cometeram crimes, que fatiaram processos, e sim o réu.

Destacou ainda que Silval cometeu reiterados crimes que foram sendo apurados ao longo do tempo, e que mereceram, cada um, a decretação da prisão. “Essa individualizada da prisão é tão verdade que quando se percebe por este Tribunal uma ordem de habeas corpus sempre tem ressalva se por outra razão não estiver preso. Solta-se se por outra razão não tiver preso. Daí a evidência que tem que ser analisados de forma individualizada”.

O desembargador ressaltou que devido à análise nos fundamentos das decisões, ficou evidente que Silval era chefe de uma organização criminosa. “Era o capte, e isso causa extrema indignação da sociedade, é repugnante. Valores desviados por conta de alguém que comandava um Estado, que guardava propina dentro do banheiro do gabinete”.

Neste sentido, enfatizou que após os vários depoimentos de colaboradores, no qual todos apontaram que, de fato, Silval participava, organizava e comandava a organização criminosa, o processo será conhecido pela sociedade e comunidade jurídica como um escândalo de corrupção. “Escândalo que vai ficar marcado na história de Mato Grosso, um dos mandatários do Estado mais corrupto e criminoso da nossa história, esta vai ser a marca, inesquecível”.

Pedro Sakamoto ressaltou momentos das prisões de Silval, e disse entender que houve decreto em outro processo e não no mesmo, e, por isso, não há excesso do prazo de prisão. “Entendo que não há possibilidade de fazer aproveitamento dos dois decretos de prisão, denegando. Não venceu ainda os prazos dos 120, mais 240 dias”. Rui ramos também votou denegando.

Prisão

Silval foi preso na deflaração da Operação Sodoma. Ele se entregou dois dias depois da detenção dos ex-secretários da Casa Civil e de Fazenda, Pedro Nadaf e Marcel de Cursi, em 15 de setembro. Os três são investigados por suposto esquema de fraudes na concessão de incentivos fiscais, objeto da deflagração da Operação Sodoma, pela Delegacia Fazendária. O trio está no Centro de Custódia de Cuiabá (CCC).

De lá para cá, três operações foram deflagradas, as fases 2 e 3 da Sodoma e a Operação Seven, de modo que os ex-gestores chegaram a acumular mais de uma prisão, mas conseguiram habeas corpus. No momento, Silval, Marcel e Nadaf têm, cada um, apenas uma ordem de prisão.

Silval também foi alvo da Seven, que investiga uma organização criminosa que teria desviado R$ 7 milhões dos cofres públicos, no final de 2014, e da Sodoma 3, que investiga a suspeita de pagamentos de propina em contratos celebrados com o governo na gestão de 2010 a 2014. Entretanto, o ex-governador conseguiu reverter duas prisões e atualmente está detido somente em decorrência da Sodoma 3.