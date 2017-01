Prado afirma que Rêmora quebrou paradigmas e população apoia rigor

Assessoria Procurador-geral Paulo Prado destaca Operação Rêmora e diz que sociedade agradece trabalho

O procurador-geral do Ministério Público Estadual (MPE), Paulo Prado, afirma que a Operação Rêmora quebrou paradigmas em relação às ações que, geralmente, ocorrem após o término de mandatos dos agentes públicos. “Foi bem estudada, planejada e sucesso de resultado que a sociedade só tem a agradecer”, ressalta.

A Operação Rêmora foi deflagrada, em março do ano passado, no segundo ano da Gestão Pedro Taques (PSDB), quando Permínio Pinto era titular da secretaria estadual de Educação (Seduc), onde supostamente ocorreu um esquema de propina e fraudes em licitações.

O ex-secretário, inclusive, foi preso sob a acusação de participação no esquema meses após deixar o cargo estadual. No mês passado, Permínio passou a cumprir prisão domiciliar, após confessar participação no esquema. Ao longo do ano passado, outras fases da operação foram desmanteladas pelo Gaeco.

9 operações marcaram 2016

Questionados acerca das reclamações dos advogados dos réus sob a forma rigorosa como algumas ações são feitas, Prado rebate que rigoroso é permitir que pessoas desviem recursos para o bem próprio ao invés ao bem comum. “Isso é extremamente agressivo, duro e agride toda população mato-grossense”, salienta.

Para justificar que as ações são feitas dentro da lei, o procurador afirma que, por onde passa, a população o parabeniza acerca das investigações. “Ela (sociedade) afirma que é preciso punir, apertas os cintos, se firme e duro”, conclui.

Eleição

Em março, Paulo Prado deixará a chefia do MP para o próximo procurador-geral, que será escolhido numa lista tríplice entregue hoje (2) ao governo. O primeiro lugar na lista foi conquistado pelo promotor de Justiça Mauro Curvo, que obteve 140 votos. O segundo colocado, promotor de Justiça José Antônio Borges Pereira, que recebeu 115 votos, e a terceira colocada, procuradora de Justiça Eliana Cícero Maranhão, que obteve 97 votos.

Mauro Curvo, José Antônio e Eliana Maranhão compõem lista tríplice