Prefeito e juíza são acionados pelo MPF por improbidade administrativa

Gilberto Leite/Rdnews Prefeito Mauro Mendes foi acionado pelo MPF por improbidade administrativa na última terça

O prefeito de Cuiabá Mauro Mendes (PSB) e a juíza do Trabalho aposentada compulsoriamente por decisão unânime em processo administrativo disciplinar, Carla Reita Faria Leal, foram acionados pelo Ministério Público Federal (MPF) por improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. A ação judicial resulta de simulação de empréstimo para a aquisição de um apartamento de luxo em Cuiabá, penhorado em leilão judicial.

A juíza havia atuado em processo de execução contra o antigo proprietário do imóvel arrematado e também em outro processo de execução trabalhista, determinando a penhora do apartamento em questão. O imóvel acabou sendo levado a leilão e arrematado por Mauro.

A ação civil pública é resultado de Inquérito Civil Público instaurado em 2013 para apurar a aquisição, em 2011, de um apartamento de luxo por parte da então juíza do Trabalho de Cuiabá da 8ª Vara do Trabalho de Cuiabá, Carla Reita Faria Leal. O imóvel havia sido inicialmente adquirido por Mauro em dois de dezembro de 2009, em leilão público promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho ao qual a juíza era vinculada. Passado mais de um ano, o apartamento foi repassado para Carla Reita, que é esposa do secretário de Fazenda de Cuiabá Pascoal Santullo Neto.

O fato é que, como juíza do Trabalho, Carla Reita não poderia comprar imóvel que tivesse sido objeto de leilão público promovida por órgão do tribunal a que pertence ou está vinculada. Para fugir da vedação legal imposta aos magistrados, a juíza trabalhista e Mauro realizaram uma simulação de dação em pagamento - que seria uma das exceções legais à aquisição do imóvel pela magistrada - como forma de pagamento de um suposto empréstimo que ambas as partes alegam ter existido no ano de 2009.

A ação faz referência ao fato de que o empréstimo ocorreu no mesmo ano da arrematação do imóvel. Não coincidentemente, pela mesma quantia em que foi avaliado e adquirido o apartamento em leilão, qual seja, R$ 300 mil

Carla Reita e Mauro limitaram-se a apresentar as suas declarações de imposto de renda relativos ao ano-base de 2009. Porém tal documento, por constituir declaração unilateral de vontade, não é apto a provar a existência do empréstimo alegadamente celebrado.

Segundo o MPF, causa estranheza que, em momento algum, os requeridos apresentaram provas da forma que foi realizado o suposto empréstimo – se por cheque ou transferência bancária – alegando ainda não se recordarem da data específica e do motivo deste empréstimo. Ao contrário disso, se negaram a apresentar documentação comprobatória do crédito e da transferência da quantia por parte da juíza ao suposto mutuário, Mauro. Além disso, usaram de uma série de recursos de modo a impedir que se verificasse a movimentação bancária da juíza trabalhista Carla Reita.

A negativa de apresentação de um simples documento bancário a comprovar a inocência da requerida Carla Reita destoa da tese de defesa, pois a magistrada em questão se negou a apresentar qualquer documento que provasse a alegada movimentação bancária em 2009, sustentando ter motivos pessoais para não fazê-lo. Mauro alegou não ser então investigado no processo administrativo disciplinar contra a referida juíza, não tendo por isso obrigação em apresentar prova da referida movimentação bancária em 2009.

Na ação civil pública por Improbidade Administrativa, a procuradora da República Ludmila Bortoleto Monteiro pede a indisponibilidade de bens imóveis, veículos e/ou ativos pertencentes aos citados no valor de R$ 300 mil, equivalente à negociação realizada no ano de 2009, conforme constam dos autos. Também solicita a declaração de nulidade da aquisição do apartamento localizado no Edifício Ville Dijon, no bairro Goiabeiras, fruto de ato ilícito.

A procuradora da República também requereu que, sendo julgada procedente a ação em questão, os denunciados sejam condenados com a perda de função pública e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos, assim como a condenação dos envolvidos no pagamento das despesas processuais. A Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa foi protocolada na tarde dessa terça (27) na 3ª Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso.

tentou contato com a defesa de Mauro e da juíza aposentada compulsoriamente Carla Reita. Entretanto, não obteve sucesso até a publicação desta matéria. (Com Assessoria).