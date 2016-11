Prefeito eleito nega compra de voto e denuncia índios alcoólatras em vídeo

Assessoria Prefeito eleito Jeferson Ferreira Gomes (DEM) afirma que o que a prefeita Marlise quer é disputar um segundo turno via Justiça

O prefeito eleito e vereador por Comodoro, Jeferson Ferreira Gomes (DEM), afirma que as acusações de compra de votos de índios contra ele foi feita em razão da prefeita Marlise Marques Moraes (PSDB) ter perdido a eleição. “Ela quer disputar segundo turno via Justiça”, afirma ao .

O democrata se diz tranquilo porque sempre respeitou as vedações eleitoral. Ele acusa ainda que a prefeita utilizou-se dos índios alcoólatras para realizar as filmagens. Jeferson explica ainda que visitou a aldeia apenas para saber as demandas dos índios. “Tomamos cuidado com indígenas, que nem comida levamos no nosso carro e comemos junto com eles. Seguimos as recomendações do Ministério Público Eleitoral. Não houve outra coisa”, justifica o prefeito eleito.

A contestação do prefeito eleito é feita porque a Justiça Eleitoral analisa uma denúncia de compra de votos que teria sido realizada por ele e pelo vice Valdeir dos Santos Vieira (PRB). De acordo com o documento protocolado na última sexta (11) no TRE, o vereador teria oferecido e entregue para uma população indígena da região, cestas básicas e dinheiro para a compra de combustível. Jeferson foi o primeiro prefeito cadeirante eleito em Mato Grosso.

Candidata denuncia compra de votos a índios em Comodoro assista vídeos

O vereador alega ainda que durante a campanha eleitoral não tinha recurso nem para comprar pasta de dente para sua residência. “Não usamos esse método (compra de votos). Fui eleito vereador com R$ 2 mil em despesas. Estou tranquilo em relação à acusação. E que a Justiça tem que investigar mesmo”, salienta.

A vereadora eleita Érica Negarotê (PRB), acusada de intermediar a compra de votos, prefere não se manifestar por orientação do seu advogado.

Eleição

Jeferson foi eleito com 5.487 votos (54,49%) contra 4.583 (45,51%) da atual prefeita Marlise Moraes.