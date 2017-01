Presidente da OAB de Diamantino diz que foi alvo de armação de tabelião

Foi um flagrante forjado, ele gravou a conversa no cartório achando que eu ia pedir alguma coisa. Ele fez uma escuta sem autorização da OAB e o delegado está envolvido nessa escuta. Essa é a afirmação do presidente da seccional da OAB em Diamantino, Persio Oliveira Landim. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante na sexta (20), por suposta tentativa de falsidade ideológica e corrupção ativa, e solto na noite desse sábado (21).

Reprodução Declaração que Persio alega que o tabelião falsificou, pois o cliente Leandro Mussi não teria ido ao cartório

Ao , Persio refuta o termo “prisão” e afirma que foi apenas detido. “Não fiquei preso, em momento algum fui algemado ou fiquei em cela, fiquei detido”, ressalta. A secretaria estadual de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), por sua vez, explica que ele ficou em sala de Estado Maior, situação prevista no estatuto do advogado e da OAB.

Segundo a PJC, Persio recebeu voz de prisão dentro do Cartório do 2º Ofício, depois de supostamente coagir um tabelião para lavrar uma certidão falsa, informando que o cliente não havia assinado de próprio punho uma escritura de constituição da hipoteca de uma fazenda, no ano de 2013. O presidente teria pedido que o tabelião declarasse que a escritura tinha sido assinada por terceiro qualquer.

Contudo, a versão do presidente é diferente. “Ele (o tabelião) falsificou uma assinatura e, além de falsificar, deu uma declaração falsa com relação ao meu cliente ter ido até a cidade de Santo Antônio do Leverger, sendo que ele nunca foi, pois estava hospitalizado em razão de um acidente de automóvel”, esclarece. “Em momento algum foi pedido uma declaração. Existe, inclusive, uma liminar suspendendo os efeitos de hipoteca da matricula, haja vista que o cliente nunca foi até Santo Antônio. Ele mora em Sinop”, completa.

Para Persio, o tabelião tentou “se esquivar do crime” acusando-o. “Pedi para que ele fornecesse cópias e falasse a verdade. Ele falou o tempo todo que meu cliente foi lá e descobri que uma funcionária dele foi até Sinop, porém meu cliente não pode pôde assinar, porque estava hospitalizado”, reitera.

Na sexta, o presidente da seccional conta que recebeu uma ligação do tabelião chamando-o para conversar, pois tinha algo a lhe oferecer. “Desde inicio recusei vantagem. Ele pediu que eu fosse ate o cartório e eu fui. Chegando lá pedi que fornecesse cópia da escritura e todos os documentos que acompanhavam e perguntei se cliente tinha ido até lá, ele confirmou e eu falei que ele estava mentindo”, detalha.

Segundo Persio, policiais chegaram ao cartório e lhe conduziram à delegacia do município. Ele acredita que a situação foi armada para prendê-lo. “Pediram para eu ir para delegacia de Santo Antônio. Fui falar para o delegado que o tabelião adulterou e o delegado se recusou a fazer meu boletim”, afirma. Nesta linha, conta que o delegado também teria se negado a ouvir suas testemunhas ou fornecer cópia da conversa gravada pelo tabelião. “O delegado sem avaliar provas me deu voz de prisão e eu me recusei. Falei que ficava enquanto não tivesse decisão judicial. Aí pedi para que fosse até Cuiabá”.

O presidente da seccional conta que recebeu apoio de advogados, bem como a visita do presidente da OAB-MT, Leonardo Campos, e do presidente do Tribunal de Defesa das Prerrogativas (TDP), André Stumpf, que buscaram garantir suas prerrogativas enquanto advogado, mas ele entende que foram violadas.

Diante de todo o ocorrido, Persio pretende processar o tabelião por falsificação, adulteração, declaração falsa e denunciação caluniosa.

Coação

Na versão da PJC, Persio teria se associado a dois donos de sites de notícias de Cuiabá, que recentemente publicaram matéria atribuindo uma série de crimes ao tabelião, cometidos no exercício da função cartorária, para coagir o tabelião. O presidente teria proposto que atuaria junto aos jornalistas para que todas as notícias acusatórias fossem retiradas dos veículos.

No entanto, o advogado afirma que há um boletim de ocorrência registrado pelo proprietário de um veículo de comunicação informando que o tabelião teria lhe subornado para retirar as matérias do ar.

Diante das acusações feitas por Persio, o entrou em contato com a assessoria da Polícia Civil, que informou que não deve se manifestar. Explicou apenas que os procedimentos realizados por delegados são embasados em investigação prévia e que, neste caso específico, contou com o apoio da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO). O solicitou ainda à Corregedoria informações sobre a denúncia contra o tabelião, mas nada foi localizado pois a mesma pode ter ocorrido por vários meios e ainda não constar no sistema.

Suspeito de corrupção, presidente da OAB em Diamantino é solto do CCC