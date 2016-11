Presidente do Conselho Federal da OAB participa de conferência

O presidente do conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Claudio Lamachia, estará em Sinop nesta quinta (24). O advogado se destacou esta semana após declarar que algumas das medidas de combate à corrupção, defendidas pelo Ministério Público, representam retrocesso e são inaceitáveis.

Em Sinop, Lamachia participará da I Conferência Estadual da Mulher Advogada e o I Encontro Estadual da Jovem Advocacia. Segundo a seccional da Ordem em Mato Grosso, o objetivo do evento é valorizar a advocacia do interior.

Além do presidente, participarão também o presidente da Comissão Nacional da Advocacia Jovem do Conselho Federal, Alexandre Montavani; a presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, Eduarda Mourão; e a vice-presidente da OAB-DF, Daniela Teixeira, conhecida por sua atuação no combate à violência contra as mulheres.

“O maior evento com uma das maiores autoridades é a comprovação de que estamos atentos a advocacia do interior, que é uma advocacia que prestigiarmos e é ouvida para discutir os assuntos da entidade”, pontuo Leonardo Campos, presidente da seccional de Mato Grosso.

10 medidas

Nessa terça (22), Claudio Lamachia entregou sugestões e deliberações do Conselho Federal da OAB aos deputados federais Joaquim Passarinho (PSD-PA) e Onyx Lorenzoni (DEM-RS), presidente e relator do colegiado formado para discutir a proposta das 10 medidas contra corrupção.

“Alguns dos pontos apresentados aqui são extremamente positivos, como por exemplo a criminalização do caixa dois de campanha é uma pauta nossa de muito tempo já. Alguns dos demais pontos são inaceitáveis”, considerou Lamachia.

Uma das medidas em que a Ordem tem se posicionado contrária é a restrição do habeas corpus. Para os advogados o tema inegociável. “O habeas corpus é um instituto da liberdade a OAB é a responsável pelo resgate do habeas corpus em um dos momentos mais difíceis do pais, que foi exatamente na ditadura militar, não podemos ter um retrocesso agora”.