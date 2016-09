Preso desde 2ª, empresário Piran presta longo depoimento no Cira

Gilberto Leite/Rdnews Valdir Piran, preso em Brasília e transferido a Cuiabá, após ser ouvido pelo Cira nesta sexta, no prédio do MPE, é reconduzido num viatura para retorno ao cárcere

Preso na quarta fase da Operação Sodoma o empresário Valdir Agostinho Piran passou pelo menos 5 horas prestando depoimentos no Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira) no Ministério Público Estadual (MPE), nesta sexta. Ele teve o pedido de prisão decretada pela juíza 7ª Vara Criminal, Selma Rosane dos Santos. E foi preso em Brasília na última segunda (26). Piran e o ex-secretário de Estado de Planejamento, Arnaldo Alves, também preso na operação, foram transferido para Cuiabá, onde chegaram na quarta (28).

Após o término do longo depoimento, o empresário ficou alguns minutos aguardando a chegada de seus familiares. E foi a seu encontro o filho Valdir Agostinho Piran Junior, que não quis falar com a imprensa. Piran foi encaminhado para Centro de Ressocialização de Cuiabá (CRC), antigo Carumbé. O conteúdo do que revelou o empresário não foi divulgado.

Irregularidades

As diligências realizadas evidenciaram que o pagamento da desapropriação do imóvel conhecido por Jardim Liberdade, localizado nas imediações do bairro Osmar Cabral, em Cuiabá, no valor de R$ 31,7 milhões à empresa Santorini Empreendimentos Imobiliários Ltda, proprietária do imóvel, se deu pelo propósito específico de desviar dinheiro em benefício da organização criminosa liderada pelo ex-governador.

Ficou comprovado na investigação que participaram dessa fraude Pedro Nadaf (ex-secretário-chefe da Casa Civil), Afonso Dalberto (ex-presidente do Intermat), o proprietário do imóvel Antonio Rodrigues Carvalho, seu advogado Levi Machado, o operador financeiro do grupo criminoso Filinto Muller e os empresários Valdir Piran e Valdir Piran Junior, pai e filho. Outra peça importante foi Arnaldo.

De todo o valor pago pelo Estado pela desapropriação, o correspondente a 50%, ou seja, R$ 15,8 milhões retornaram via empresa SF Assessoria e Organização de Eventos, de Propriedade de Filinto Muller em prol do grupo criminoso. De acordo com a investigação, a maior parte do dinheiro desviado (R$ 10 milhões) pertencia ao chefe Silval, ao passo que o remanescente foi dividido entre os demais participantes, no caso os ex-secretários Nadaf, Marcel, Arnaldo, Afonso Dalberto e o procurador Chico Lima.